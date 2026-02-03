Investoren pumpen Milliarden in Robotaxi-Firma Waymo

03. Feb (Reuters) - Die Google-Mutter Alphabet hat für ihre Robotaxi-Tochter Waymo in einer neuen Finanzierungsrunde 16 Milliarden Dollar bei Investoren eingesammelt.

Damit verdreifachte ⁠sich die ‍Bewertung des Start-ups für autonomes Fahren in weniger als zwei Jahren auf 126 Milliarden Dollar. Angeführt wurde ‌die Runde von den Finanzinvestoren Dragoneer Investment, DST Global und Sequoia Capital, wie der US-Konzern ‍mitteilte. Weitere Gelder kamen von Mubadala Capital, Andreessen Horowitz und T. Rowe Price.

Waymo wurde 2016 aus dem Projekt für selbstfahrende Autos von Google ausgegliedert. Die Flotte umfasst mehr als 2500 Fahrzeuge. Wegen Sicherheitsbedenken geriet Waymo allerdings in den ‍Fokus der Aufsichtsbehörden. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde leitete vergangene ⁠Woche eine Untersuchung ein, nachdem ein Waymo-Fahrzeug im kalifornischen Santa Monica ein Kind angefahren und leicht verletzt hatte.

Waymo ist der einzige ‍Anbieter in den USA, der kostenpflichtige Robotaxi-Dienste ohne Sicherheitsfahrer oder Begleitpersonal im Fahrzeug anbietet. Nach eigenen ⁠Angaben verdreifachte das Unternehmen sein Volumen im Jahr 2025 auf 15 Millionen Fahrten und bietet wöchentlich 400.000 Fahrten in sechs großen US-Metropolregionen an. Bei der letzten ‍externen Finanzierung im Jahr 2024 ‌wurde Waymo noch mit 45 Milliarden Dollar bewertet.

Obwohl Waymo in den USA Marktführer bleibt, wächst die Konkurrenz. So hat Tesla von Elon Musk Robotaxis zu einer Kernpriorität des Unternehmens gemacht. Die zu Amazon gehörende Sparte Zoox bietet ebenfalls kostenlose Robotaxi-Fahrten für die Öffentlichkeit in Las Vegas und Teilen von San Francisco an.

