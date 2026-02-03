IRW-News: Abcourt Mines Inc. : Abcourt Mines gibt die Ernennung von Dany Cenac Robert zum Vice-President, Communications and Corporate Development bekannt

IRW-PRESS: Abcourt Mines Inc. : Abcourt Mines gibt die Ernennung von Dany Cenac Robert zum Vice-President, Communications and Corporate Development bekannt

Rouyn-Noranda, Kanada, 3. Februar 2026 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich sehr, die Ernennung von Herrn Dany Cenac Robert zum Vice-President, Communications and Corporate Development bekannt zu geben.

Als strategischer Partner des Unternehmens seit 2018 verfügt Herr Cenac Robert über umfassendes Knowhow über die Assets und die Vision von Abcourt. Mit über 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen strategische Kommunikation und Finanzmärkte gründete und leitete er insbesondere das Beratungsunternehmen Reseau Promarket Conseil, wo er zahlreiche Bergbau- und Technologieunternehmen beriet.

Als Spezialist für Unternehmenswachstum durch organische und strategische Expansion zählen Marketing, Fusionen und Übernahmen, Investor Relations sowie Finanzkommunikation zu seinen Fachgebieten. Er hatte maßgeblichen Anteil an der Positionierung mehrerer Unternehmen aus dem privaten und öffentlichen Sektor.

Herr Cenac Robert, der über zehn Jahre Erfahrung in Schlüsselpositionen bei Bergbauunternehmen vorweisen kann, fungierte zuvor als Direktor des börsennotierten Bergbauunternehmens Orex Exploration, das er durch die Fusion mit Anaconda Mining führte. Er setzte seine Tätigkeit für das Unternehmen fort, als Anaconda Mining in Signal Gold Inc. umfirmierte, wo er sein Hauptaugenmerk auf die strategische Beratung von Investoren und die Kommunikation richtete.

Herr Cenac Robert ist zertifizierter Ausbilder und besitzt ein Bachelor of Business Administration-Diplom (BBA) der HEC Montréal mit Spezialisierung auf Management. Diese Ausbildung in Verbindung mit seiner Erfahrung ermöglicht es ihm, die Erfordernisse der Kommunikation mit den finanziellen und betrieblichen Realitäten des Bergbausektors in Einklang zu bringen.

Aufgaben und Verantwortlichkeiten:

In seiner neuen Funktion wird Herr Cenac Robert die folgenden strategischen Säulen leiten:

- Strategische Kommunikation und Media Relations

- Investor Relations und Stakeholder Relations

- Unternehmensentwicklung und Wachstumsstrategie

- Strategische Beratung

Pascal Hamelin, President und CEO von Abcourt Mines, sagte: Wir freuen uns, die Aufnahme von Dany in unser Managementteam offiziell bekannt zu geben. Da er Abcourt bereits seit 2018 unterstützt, ist sein Wechsel in die Funktion des Vice-President ein logischer Schritt. Seine Expertise im Bereich Public Relations und sein Knowhow bei der Unternehmensentwicklung werden für uns von unschätzbarem Wert sein, wenn wir bedeutsame Meilensteine bei der Entwicklung unserer Goldprojekte in Quebec erreichen.

Über Abcourt Mines Inc.

Abcourt Mines Inc. ist ein Golderschließungsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Québec. Abcourt besitzt die Mine und den Mühlenkomplex Sleeping Giant sowie das Konzessionsgebiet Flordin, auf das es seine Erschließungsaktivitäten konzentriert.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website unter www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

President und CEO

T: (819) 768-2857

E-Mail: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert

Vice-President, Communications and Corporate Development

T: (514) 722-2276, DW456

E-Mail: IR@abcourt.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie z.B. plant, strebt an, erwartet, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert, schätzt, könnte, sollte, wahrscheinlich oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, die angeben, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erreicht werden können, sollten oder werden oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich der Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Verfügbarkeit, des Zeitpunkts und der Bedingungen der Vorauszahlungen im Rahmen der Schuldverschreibung; der voraussichtlichen Verwendung der Erlöse aus der Schuldverschreibung, einschließlich der Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten; der Fähigkeit des Unternehmens, die Bohr- und Erschließungsaktivitäten in den Konzessionsgebieten Flordin-Cartwright und Sleeping Giant voranzutreiben und zu intensivieren; sowie des Erhalts der endgültigen Genehmigung der TSXV, basieren auf Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Abcourt wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen und wirtschaftlichen Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten führen können, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Einreichungen von Abcourt dargelegt sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Leserinnen und Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen setzen. Obwohl Abcourt davon ausgeht, dass die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendeten Annahmen und Faktoren angemessen sind, sollte diesen Aussagen dennoch kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Abcourt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren - weder aufgrund neuer Informationen, noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82831

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82831&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA00288E3005

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.