IRW-News: ACCESS Newswire: Der neue Binghatti Flughafen soll die rumänische Luftfahrt revolutionieren

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Der neue Binghatti Flughafen soll die rumänische Luftfahrt revolutionieren

MÜNCHEN, DEUTSCHLAND / ACCESS Newswire / 3. Februar 2026 / In einem Meilenstein für den rumänischen Luftverkehrssektor, schreitet der Bau des neuen internationalen Flughafens THE BINGHATTI AEROCITY" im südlichen Ballungsraum von Bukarest mit starker Unterstützung der Regierung und internationaler Zusammenarbeit voran, darunter auch mit Designbeiträgen des führenden britischen Unternehmens Scott Brownrigg.

Das Projekt zielt darauf ab, die wachsenden Kapazitätsengpässe beim internationalen Flughafen Henri Coand (Otopeni) zu mindern und die Konnektivität und das Wirtschaftswachstum in Rumänien und Osteuropa zu fördern. Der Flughafen wird im Rahmen eines Joint Venture zwischen Jetstream und Property Sud Invest entwickelt und in drei Phasen gebaut. In der ersten Phase wird eine Kapazität von 12 bis 15 Millionen Passagieren und 100.000 Tonnen Fracht pro Jahr bereitgestellt. Nach Fertigstellung wird die Kapazität mehr als 40 Millionen Passagiere und 500.000 Tonnen Fracht pro Jahr betragen. Mehr als 2.000 Hektar Land wurden bereits gesichert, mit zusätzlichen 35 Hektar für eine Hafenanlage. Es wurden keine wesentlichen Einwände von den Grundstückseigentümern erhoben.

Das Projekt genießt die volle Unterstützung der lokalen Behörden, darunter des Bezirksrats von Giurgiu, der Stadtverwaltung Bukarest und der Gemeinde des 4. Sektors. Im Gegensatz zu Otopeni, das seit 2008 keine größeren Erweiterungen erfahren hat und über seine geplanten Kapazitätsgrenzen hinaus betrieben wird, positioniert sich The Binghatti Aerocity als eine strategische Lösung für die Engpässe im rumänischen Luftfahrtsektor und als Treiber des regionalen Wachstums.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82840/AIRPORTGERMAN.001.jpeg

Beschleunigung der Energiewende im Flughafenwesen

Dieses Webinar vermittelt praxisorientiertes Wissen für Flughafenbetreiber und ihre Nachhaltigkeitsbeauftragten, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft beschleunigen möchten.

Wichtigste Erkenntnisse:

Sie erfahren, wie Flughäfen erneuerbare Energien und Speicherlösungen vor Ort einsetzen, um die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren.

Sie lernen, bewährte Verfahren um den Flug- und Landseitigen Betrieb zu elektrisieren, einschließlich Bodenunterstützungsgeräten.

Sie gewinnen Einblicke in die Vorbereitung der Infrastruktur für die Integration von Wasserstoff und nachhaltigen Flugkraftstoffen.

Die Investitionen haben bereits 150 Millionen Euro überschritten, insgesamt sind 2,5 Milliarden Euro für die Realisierung des Projekts geplant. Fluggesellschaften wie Wizz Air, Ryanair und Turkish Airlines sowie internationale Luftfahrtgesellschaft wie Indigo und Scoot haben großes Interesse daran bekanntgemacht, vom neuen Terminal aus zu operieren.

Dorin Catana, Projektleiter, sagte: Der Masterplan für The Binghatti Aerocity wurde von zwei weltweit renommierten Firmen fertiggestellt: Surbana Jurong aus Singapur und Scott Brownrigg aus Großbritannien. Diese Zusammenarbeit hebt die hohen Standards und die internationale Glaubwürdigkeit des Projekts hervor. Die Initiative hat die volle Unterstützung der rumänischen Regierung erhalten, ist offiziell in den Strategischen Entwicklungsplan des Landes integriert und genießt parteiübergreifende Unterstützung. Mehrere Ankündigungen des Bürgermeisters des 4. Sektors - des dem Standort am nächsten gelegenen Bukarest-Bezirks - haben die Dynamik des Projekts bereits hervorgehoben.

Wesentliche Verkehrsverbindungen werden vorrangig behandelt. Die südliche Bukarester Ringstraße wird direkt mit dem Flughafen verbunden, während eine neue Einschienenbahn, die vom Bürgermeister des 4. Sektors angeführt wurde, Verbindungen zum Bukarester Stadtzentrum schaffen wird. Die angrenzende Hauptbahnstrecke wird modernisiert, unterstützt durch den Ausbau eines nahegelegenen Bahnhofs.

Die internationale Bedeutung wird durch wichtige Partner wie Wall Street Capital Partners und Surbana Jurong gestärkt. Douglas C. Anderson von Wall Street Capital Partners sagte: Dies ist mehr als nur ein Flughafen; es ist ein Tor zu Rumäniens zukünftigem Wohlstand. Mit der Expertise des britischen Architekturbüros Scott Brownrigg in unserem Masterplan gewährleisten wir ein erstklassiges Design, das Bukarest als führendes europäisches Drehkreuz positionieren wird."

Binghatti Aerocity verdeutlicht, wie internationale Partnerschaften eine Infrastruktur schaffen können, die nicht nur dringende Kapazitätsbedürfnisse deckt, sondern Rumänien auch als aufstrebendes Knotenpunkt der europäischen Luftfahrt positioniert.

KONTAKT:

Dorin Catana, Project Manager

+40730230230

QUELLE: Airportica SRL

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82840

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82840&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.