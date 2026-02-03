IRW-News: Cartier Resources Inc.: Cartier entdeckt mehrere hochgradige Goldzonen in Oberflächennähe bei Cadillac, durchteuft 54,6 g/t Au auf 1,0 m und 4,4 g/t Au auf 6,0 m und erweitert die North Contact Zone um 500 Meter in Streichrichtung nach Osten

IRW-PRESS: Cartier Resources Inc.: Cartier entdeckt mehrere hochgradige Goldzonen in Oberflächennähe bei Cadillac, durchteuft 54,6 g/t Au auf 1,0 m und 4,4 g/t Au auf 6,0 m und erweitert die North Contact Zone um 500 Meter in Streichrichtung nach Osten

Val-dOr, Quebec, 3. Februar 2026 / IRW-Press / Cartier Resources Inc. (Cartier oder das Unternehmen) (TSXV: ECR; FWB: 6CA) freut sich, die siebte Charge von Ergebnissen aus dem Contact Sector, genauer gesagt der North Contact Zone (NCZ) und ihrer östlichen Erweiterung, im Rahmen seines 100.000 m umfassenden Bohrprogramms (mit 2 Bohrgeräten) auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Cadillac in Val-dOr (Abitibi, Quebec) bekannt zu geben. Die NCZ besteht aus drei parallelen hochgradigen Goldzonen: NC1, NC2 und NC3, die jeweils ca. 50 m voneinander entfernt liegen.

Strategische Höhepunkte aus dem Contact Sector

Bohrergebnisse (Abbildungen 1 - 4)

Erweiterung der NCZ nach Osten

- CA25-559 durchteufte 54,6 g/t Au auf 1,0 m einschließlich 85,1 g/t Au auf 0,5 m (Zone NC1).

- CA25-558 durchteufte 4,4 g/t Au auf 6,0 m einschließlich 23,2 g/t Au auf 1,0 m (Zone NC3).

- CA25-557 durchteufte 7,5 g/t Au auf 0,5 m (Zone NC3).

NCZ

- CA25-554 durchteufte 1,5 g/t Au auf 15,5 m (Zone NC3).

- CA25-547 durchteufte 1,2 g/t Au auf 13,2 m (Zone NC3).

- CA25-552 durchteufte 1,0 g/t Au auf 10,5 m (Zone NC3).

Bedeutung für die Investoren

- Mit den Bohrlöchern CA25-557, 558 und 559 konnten hochgradige Goldzonen 500 Meter entlang der Erweiterung der Goldzonen NC1 und NC3 in Streichrichtung nach Osten entdeckt werden, was das Hauptmineralisierungssystem in der North Contact Zone in bedeutendem Maße ausdehnt. Diese neuen Ergebnisse, die durchweg mit sichtbaren Goldkörnern und Sulfiden in Zusammenhang stehen, belegen das reichhaltige Goldvorkommen und die robuste geologische Kontinuität des Contact Sectors.

- Die Bohrlöcher CA25-547, 552 und 554 bestätigen, dass sich die NCZ bis an die Oberfläche erstreckt und weiterhin in die Tiefe offen ist, was das Potenzial für oberflächennahe Erschließungsszenarien und eine bedeutende Erweiterung der Ressourcen untermauert. Die NCZ ist ein weitreichendes und großes mineralisiertes Goldsystem (400 m Streichlänge mal 300 m Tiefenausdehnung), das sich aus mehreren gestapelten Goldzonen mit beträchtlichen Gehalten und Mächtigkeiten sowie einer bedeutenden Kontinuität zusammensetzt.

- Der Contact Sector ist angesichts des freiliegenden Grundgesteins, der geringen Deckschicht (5 m) und der Nähe zu einer ganzjährig befahrbaren Zugangsstraße (250 m Entfernung) ein überaus strategisches Asset, das flexiblere Betriebsszenarien und eine weitere Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Projekts ermöglichen sollte.

Nächste Schritte

- Es sind zusätzliche Erweiterungsbohrungen geplant, um die Goldmineralisierung in der NCZ in die Tiefe zu erweitern (300-600 m), die Ausmaße der NCZ mit ihren östlichen Erweiterungen zu verbinden und die Goldanreicherung im Hinblick auf das vorrangige Ziel, die Mineralressourcenschätzung zu erweitern, zu bestimmen.

- Es sind weitere Explorationsbohrungen erforderlich, um mehrere neue vorrangige regionale Ziele im Streichen des Contact Sectors und in der Héva Fault Zone zu erproben, die von eingehenden strukturellen und geologischen Modellen sowie der KI-gestützten Zielermittlung von VRIFY gestützt sind.

Mit dieser Entdeckung und den entsprechenden Ergebnissen gehen die Bohrungen, die im Rahmen des aktuellen 100.000 Meter umfassenden Programms im Contact Sector geplant waren, zu Ende. Wir sind selbstverständlich vom hohen Goldpotenzial dieses Abschnitts der Héva Fault überzeugt und bemühen uns derzeit darum, das aktuelle Bohrprogramm auf 250.000 Meter zu erweitern. Dem Contact Sector würde dabei ohne Zweifel gezielte Aufmerksamkeit zuteilwerden. Ziel dieser erweiterten Kampagne ist es, einen größtmöglichen Wert für die Aktionäre zu schaffen und das Potenzial des Projekts Cadillac auf Bergbaucamp-Ebene zu belegen. - Philippe Cloutier, President und CEO von Cartier.

Die North Contact Zone, ihre neuen Erweiterungen nach Osten und das systematische Vorkommen von sichtbaren Goldkörnern auf einem 1-km-Abschnitt der Héva Fault Zone unterstreichen die Stärke und den Umfang des Goldsystems. Diese neu identifizierte Verwerfung entwickelt sich rapide zu einer bedeutenden Wachstumsmöglichkeit für das Projekt Cadillac, denn sie ist durch zahlreiche unerprobte geophysikalische Anomalien auf 5 km definiert, einfach zugänglich und bietet ein enormes Potenzial für Goldfunde. Unser Team erarbeitet derzeit eine Erweiterung des Bohrprogramms, um eine zeitgerechte Umsetzung und starke Ergebnisse für die Aktionäre zu gewährleisten - Ronan Deroff, Vice President Exploration von Cartier.

Tabelle 1: Beste Analyseergebnisse der Bohrungen im Contact Sector

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Kernlänge ** (m) Au (g/t) vertikale Tiefe (m) Zone

ungeschnitten

CA25-547 105,8 119,0 13,2 1,2 100 NC3

CA25-552 77,5 88,0 10,5 1,0 60 NC3

CA25-554 100,5 116,0 15,5 1,5 100 NC3

CA25-557 105,1 105,6 0,5 7,5* 90 NC3

CA25-558 188,0 194,0 6,0 4,4 190 NC3

einschließlich 193,0 194,0 1,0 23,2

CA25-559 128,5 129,5 1,0 54,6* 120 NC1

einschließlich 128,5 129,0 0,5 24,1*

einschließlich 129,0 129,5 0,5 85,1*

* Im Bohrkern wurden in verschiedenen Abschnitten Vorkommen von sichtbarem Gold (VG) festgestellt. ** Auf Grundlage der im Bohrkern festgestellten Winkel des Abschnitts werden die wahren Mächtigkeiten auf circa 50 bis 75 % der gemeldeten Kernabschnitte geschätzt.

Abbildung 1: Lage der neuen Bohrergebnisse (regionaler Lageplan)

260203_Contact_Sector_DE_Prcom.001

Abbildung 2: Lage der neuen Bohrergebnisse (regionaler Längsschnitt)

260203_Contact_Sector_DE_Prcom.002

Abbildung 3: Lageplan sowie Quer- und Längsschnitte des Contact Sectors

260203_Contact_Sector_DE_Prcom.003

Abbildung 4: Fotos des Bohrkerns aus den Bohrlöchern CA25-558 und CA25-559

260203_Contact_Sector_DE_Prcom.004

Contact Sector

Der Contact Sector ist ein sehr vielversprechendes Gebiet, das die North Contact Zone mit einer vermuteten Ressource von 136.700 Unzen (2,1 Millionen Tonnen mit 2,0 g/t Au) und mehrere neu definierte hochprioritäre Bohrziele umfasst.

Die NCZ liegt entlang eines ost-westlich verlaufenden, stark gescherten Korridors (Verwerfungszone Héva), ca. 900 m nördlich der Verwerfungszone Cadillac, und tritt an der Kontaktstelle zwischen den mafischen bis intermediären Vulkangesteinen (Basalt bis Andesit) im Hangenden der Louvicourt-Gruppe und den turbiditischen Sedimentgesteinen (Wacke-Tonstein) im Liegenden der Cadillac-Gruppe auf. Dieser lithologische Kontakt ist ein günstiger Horizont für den Fluss hydrothermaler Flüssigkeiten, der wahrscheinlich mit synvulkanischen Goldablagerungen in Zusammenhang steht.

Die NCZ ist durch mindestens drei subparallele Zonen mit Goldanreicherung definiert, die typischerweise und in erster Linie mit einer feinkörnigen und eingesprengten Arsenopyrit-Pyrrhotin-Mineralisierung mit durchdringender Biotit-Chlorit-Karbonat-Alteration in Zusammenhang stehen. Sie werden von späten Rauchquarzgängen und Erzgang-Stockwerken mit sichtbarem Gold durchkreuzt. Stellenweise treten Begleitminerale wie Sphalerit, Galenit und Turmalin auf.

Meilensteine des Explorationsprogramms 2025 bis 2027

100.000 m umfassendes Bohrprogramm (3. Quartal 2025 bis 2. Quartal 2027)

Im Zuge des ambitionierten 600 Bohrlöcher umfassenden Bohrprogramms sollen sowohl bekannte Goldzonen erweitert (Wachstum auf bestehenden Flächen) und neue oberflächennahe potenzialreiche Ziele (Greenfield-Entdeckungen) erprobt werden. Das Ziel besteht darin, das hochgradige Goldpotenzial in Reviergröße entlang des 15-km-Abschnitts der Cadillac Fault Zone zu erschließen. Es gilt anzumerken, dass die kürzliche Konsolidierung dieses großen Grundbesitzes durch Cartier erstmals seit mehr als 90 Jahren die einzigartige Möglichkeit für eine uneingeschränkte Exploration bietet.

Grundlegende Umweltstudien und wirtschaftliche Bewertung des Abraums aus der Mine Chimo (3. Quartal 2025 bis 3. Quartal 2026)

Die Grundlagenstudien werden in zwei separate Teile gegliedert: 1) grundlegende Desktop-Umweltstudien und 2) eine erste geochemische Umweltcharakterisierung. Diese ersten Grundlagenstudien werden ein umfassendes Verständnis der aktuellen Umweltbedingungen vermitteln und zur Umsetzung von Betriebsabläufen führen, die die Umweltauswirkungen verringern, aber zugleich das Wirtschaftspotenzial des Projekts optimieren. Ergänzend zu diesen Studien wird auch eine erste Bewertung des wirtschaftlichen Potenzials des Abraums der ehemaligen Mine Chimo durchgeführt, um zu ermitteln, ob hieraus eine wirtschaftliche Menge Gold gewonnen werden kann.

Metallurgisches Probenahme- und Untersuchungsprogramm (4. Quartal 2025 bis 1. Quartal 2026)

Das metallurgische Untersuchungsprogramm soll der Definition der erwarteten Goldgewinnungsraten und der Verbesserung der historischen Ergebnisse aus der Lagerstätte Chimo dienen. Außerdem werden zum ersten Mal Daten zur metallurgischen Gewinnung für die Satellitenlagerstätten East Chimo und West Nordeau, für die keine früheren Daten vorliegen, erhoben. Im Rahmen dieses umfassenden Programms wird das mineralisierte Material charakterisiert, das Goldgewinnungspotenzial bestimmt und die optimale Mahlgröße bestätigt, sodass das effizienteste und kostengünstigste Verfahrensfließbild erarbeitet werden kann. Die erhobenen Daten werden die optimierte Projekterschließung unmittelbar unterstützen und haben das Potenzial, die Investitions- und Betriebskosten in bedeutendem Maße zu senken und zugleich die Umweltauswirkungen zu verringern.

Wirtschaftliche Erstbewertung (PEA, 2026)

Es wurden interne technische Studien eingeleitet, um eine Vielzahl von Erschließungsszenarien zu validieren, die die aktualisierte MRE und das aktuelle Marktumfeld berücksichtigen. Nach der Auswahl des optimalen Szenarios wird eine PEA durchgeführt, die auch auf den Ergebnissen des metallurgischen Untersuchungsprogramms und den grundlegenden Umweltstudien aufbaut, um die aktualisierte Entwicklungsstrategie und Vision des Projekts vorzustellen.

Tabelle 2: Koordinaten der Bohrstandorte im Contact Sector

Bohrloch-Nr. UTM Easting (m) UTM Northing (m) Höhenlage (m) Azimut (°) Neigung (°) Bohrlochlänge (m)

CA25-545 335648 5320072 361 196 -45 120

CA25-547 335648 5320072 361 155 -67 162

CA25-552 335719 5320054 359 221 -45 120

CA25-553 335719 5320054 359 159 -48 120

CA25-554 335719 5320054 359 181 -76 145

CA25-557 336287 5319982 362 222 -58 177

CA25-558 336287 5319982 362 156 -83 261

CA25-559 336365 5320013 363 174 -70 240

CA25-560 336365 5320013 363 157 -45 180

Tabelle 3: Detaillierte Analyseergebnisse der Bohrungen im Contact Sector

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Kernlänge** (m) Au (g/t) vertikale Tiefe (m) Zone

ungeschnitten

CA25-545 71,0 90,6 19,6 0,7 50 NC3

einschließlich 71,0 72,0 1,0 1,0

einschließlich 72,0 73,0 1,0 2,2

einschließlich 74,0 75,0 1,0 2,4

einschließlich 85,0 86,0 1,0 4,1

einschließlich 86,0 87,0 1,0 1,3

einschließlich 89,5 90,6 1,0 1,1

CA25-547 105,8 119,0 13,2 1,2 100 NC3

einschließlich 105,8 106,7 0,9 2,8

einschließlich 106,7 108,0 1,3 1,7

einschließlich 110,0 111,0 1,0 5,6

einschließlich 112,0 113,0 1,0 1,5

einschließlich 116,0 116,5 0,5 1,7

und 131,0 131,7 0,7 5,1 120

CA25-552 35,3 37,0 1,7 3,2 25 NC1

einschließlich 35,3 36,0 0,7 1,6

einschließlich 36,0 37,0 1,0 4,3

und 77,5 88,0 10,5 1,0 60 NC3

einschließlich 77,5 78,5 1,0 2,2

einschließlich 80,0 80,5 0,5 6,0

einschließlich 81,5 82,5 1,0 1,7

einschließlich 83,5 84,0 0,5 1,0

einschließlich 87,0 88,0 1,0 1,0

CA25-553 32,9 33,4 0,5 1,4 25 NC2

und 66,8 67,3 0,5 1,3 50 NC3

und 80,7 81,8 1,1 4,2 60

CA25-554 100,5 116,0 15,5 1,5 100 NC3

einschließlich 100,5 101,2 0,7 3,6

einschließlich 101,2 102,0 0,8 2,4

einschließlich 102,0 103,0 1,0 2,0

einschließlich 104,0 105,0 1,0 2,2

einschließlich 105,0 106,0 1,0 3,8

einschließlich 107,0 108,0 1,0 2,4

einschließlich 113,0 114,0 1,0 1,3

einschließlich 115,0 116,0 1,0 3,5

und 120,0 121,0 1,0 1,3 115

CA25-557 34,0 35,0 1,0 2,8 30 NC1

und 105,1 105,6 0,5 7,5* 90 NC3

und 112,0 113,0 1,0 1,0 95

und 131,0 132,0 1,0 1,9 110

CA25-558 148,0 149,0 1,0 1,7 150 NC2

und 188,0 194,0 6,0 4,4 190 NC3

einschließlich 188,0 189,0 1,0 1,9

einschließlich 189,0 190,0 1,0 1,0

einschließlich 193,0 194,0 1,0 23,2

CA25-559 128,5 129,5 1,0 54,6* 120 NC1

einschließlich 128,5 129,0 0,5 24,1*

einschließlich 129,0 129,5 0,5 85,1*

CA25-560 147,0 148,0 1,0 3,2 100 NC3

* Im Bohrkern wurden in verschiedenen Abschnitten Vorkommen von sichtbarem Gold (VG) festgestellt. ** Auf Grundlage der im Bohrkern festgestellten Winkel des Abschnitts werden die wahren Mächtigkeiten auf circa 50 bis 75 % der gemeldeten Kernabschnitte geschätzt.

Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm (QA/QC)

Der Bohrkern aus dem Projekt Cadillac mit NQ-Durchmesser wird nach Erhalt von der Bohranlage von den Geologen von Cartier beschrieben und beprobt. Der Kern wird in zwei Hälften gesägt, wobei eine Hälfte gekennzeichnet, verpackt und zur Analyse eingereicht wird, während die andere Hälfte zur späteren Referenz und Überprüfung in den Kernlagereinrichtungen von Cartier in Val-dOr (Quebec) aufbewahrt wird. Im Rahmen des Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramms (QA/QC) gibt Cartier vor dem Versand in regelmäßigen Abständen Leerproben und zertifizierte Referenzmaterialien (Standards) in die Probencharge, um die Laborleistung und die Analysegenauigkeit zu überwachen.

Die Bohrkernproben werden zur Aufbereitung und Goldanalyse an das Analyselabor von MSALABS in Val-dOr (Quebec) überstellt. Die gesamte Probe wird getrocknet und zerkleinert (70 % auf kleiner als 2 Millimeter). Die Goldanalyse wird an einer Teilprobe von etwa 500 g unter Verwendung der Chrysos Photon AssayTM-Technologie durchgeführt, bei der der Goldgehalt schnell und zerstörungsfrei anhand hochenergetischer Röntgenstrahlung mit Gammadetektion analysiert wird.

Alternativ werden die Proben zur Aufbereitung und Goldanalyse an die Einrichtung von Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) in Val-dOr bzw. Ste-Germaine-Boulé, beide in Quebec, geschickt. Die gesamte Probe wird getrocknet, zerkleinert (90 % auf kleiner als 2 Millimeter) und 250 g werden pulverisiert (90 % auf kleiner als 0,07 Millimeter). Die Goldanalyse erfolgt mittels 50-g-Brandprobe mit Atomabsorptionsspektroskopie (AAS), wobei die Nachweisgrenze bei bis zu 10.000 ppb liegt. Proben, die diesen Schwellenwert überschreiten, werden mittels Brandprobe mit gravimetrischer Auswertung erneut analysiert, um die hochgradigen Werte genau zu bestimmen.

Sowohl MSALABS als auch Actlabs sind nach ISO/IEC 17025 für Goldanalysen akkreditiert und wenden branchenübliche QA/QC-Protokolle an. Ihre internen Qualitätskontrollprogramme umfassen die Verwendung von Leer- und Doppelproben sowie zertifizierten Referenzmaterialien in bestimmten Abständen mit festgelegten Akzeptanzkriterien, um die Datenintegrität und analytische Präzision sicherzustellen.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und fachliche Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Herrn Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., Vice President Exploration, der ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) ist, erstellt, geprüft und genehmigt.

Über das Projekt Cadillac

Das Projekt Cadillac, das sich über 14.000 Hektar entlang eines 15-Kilometer-Abschnitts der Verwerfungszone Cadillac erstreckt, ist eine der größten konsolidierten Liegenschaften im Bergbaurevier Val-dOr. Das Vorzeige-Asset von Cartier beinhaltet die historischen Projekte Chimo Mine und East Cadillac, wodurch es über eine dominante Stellung in einer erstklassigen Goldbergbauregion verfügt. Das Projekt, das mit hervorragendem Straßenzugang, ganzjährig verfügbarer Infrastruktur und nahegelegenen Aufbereitungskapazitäten aufwarten kann, befindet sich in einer idealen Position für einen schnellen Ausbau und eine schnelle Wertschöpfung.

Das Konzessionsgebiet Cadillac umfasst eine Goldressource von insgesamt 767.800 Unzen in der Kategorie nachgewiesen und angedeutet (10,0 Mio. Tonnen mit 2,4 g/t Au) bzw. von 2.416.900 Unzen in der Kategorie vermutet (35,2 Mio. Tonnen mit 2,1 g/t Au), die sich auf alle Sektoren verteilt. Siehe NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate on the Cadillac Project, Val-dOr, Abitibi, Quebec, Canada. Pierre-Luc Richard, P.Geo. of PLR Resources Inc., Stephen Coates, P.Eng. of Evomine Consulting Inc. and Florent Baril, P.Eng. of Bumigeme Inc. mit Stichtag 27. Januar 2026.

Über Cartier Resources Inc.

Cartier Resources Inc. wurde 2006 gegründet und ist ein Goldexplorationsunternehmen mit Sitz in Val-dOr (Quebec), das durch Entdeckung und Erschließung in einem von Kanadas ertragreichsten Bergbaurevieren einen Mehrwert für seine Aktionäre erzielen will. Das Unternehmen verfügt über tiefgehende technische Kompetenzen und nachweisliche Explorationserfolge, um sein Vorzeigeprojekt Cadillac auszubauen. Die Strategie von Cartier ist klar darauf ausgerichtet, das vollständige Potenzial einer der größten unerschlossenen Goldliegenschaften in Quebec freizusetzen.

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:

Philippe Cloutier, P. Geo.

President und CEO

Telefon: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82825

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82825&tr=1

