IRW-News: Inverite Insights Inc.: CashCo erweitert den Einsatz der Inverite-Plattform und fügt neben Bankverifizierung auch Lebendigkeitserkennung hinzu

IRW-PRESS: Inverite Insights Inc.: CashCo erweitert den Einsatz der Inverite-Plattform und fügt neben Bankverifizierung auch Lebendigkeitserkennung hinzu

VANCOUVER, B.C., 3. Februar 2026 / IRW-Press / Inverite Insights Inc. (Inverite) (CSE: INVR) (OTC: INVRD) (FWB: 2V0), ein kanadisches Risikoinfrastrukturunternehmen, das Finanzdaten und Entscheidungssignale in Echtzeit bereitstellt und auf Echtzeit-Bankverifizierungen, Einkommens- und Erschwinglichkeitsanalysen sowie KI-gestützte Risikomodellierungs- und Betrugspräventionslösungen spezialisiert ist, gab heute bekannt, dass CashCo Financial Inc. (CashCo) sein Abkommen mit Inverite verlängert hat, um Inverite weiterhin als primären Anbieter für Bankverifizierungen und damit in Zusammenhang stehende Verifizierungsabläufe zu nutzen.

CashCo, ein kanadischer Kreditgeber, der Kunden in mehreren Provinzen betreut, nutzt Inverite seit 2018 zur Unterstützung von Arbeitsabläufen zur Einkommensüberprüfung und Transaktionshistorien, die in die internen Entscheidungssysteme einfließen. Im Rahmen einer umfassenden Plattform- und Anbieterüberprüfung im Vorjahr evaluierte CashCo alternative Lösungen, während es zwischen Systemen migrierte und betriebliche Anforderungen mit Kostendisziplin in Einklang brachte. Nach dieser Überprüfung entschied sich CashCo für eine Verlängerung mit Inverite und verwies dabei auf den Vorteil, wichtige Verifizierungsfunktionen unter einem einzigen kanadischen Anbieter zu bündeln.

Eine Verifizierungsinfrastruktur schafft nur dann einen Mehrwert, wenn sie sich nahtlos in die tatsächlichen Arbeitsabläufe eines Kreditgebers einfügt, sagte Karim Nanji, Chief Executive Officer von Inverite Insights Inc. Das Team von CashCo hat klar definiert, worauf es ankommt: zuverlässiger Zugriff auf die Transaktionshistorie, konsistente Dateninputs, die operativ genutzt werden können, und eine Anbieterbeziehung, die Veränderungen unterstützt, ohne unnötige Komplexität zu verursachen. Wir sind stolz darauf, CashCo weiterhin bei der Optimierung seiner Infrastruktur und der Skalierung seines digitalen Onboardings zu unterstützen.

CashCo nutzt die Bankverifizierung und Datenanreicherung von Inverite, um erweiterte Transaktionshistorien abzurufen und damit die Bewertung von Einkommen und Cashflow zu unterstützen, einschließlich wesentlicher Indikatoren wie NSF-Vorgängen, Zahlungsstopps, Überziehungsfälle und Signale für Einkommenskonsistenz. Im Rahmen der verlängerten Partnerschaft hat CashCo außerdem Lebendigkeitserkennung (Liveness-Checks) hinzugefügt, um eine strengere Identitätsprüfung während des Onboardings zu unterstützen.

In unserer Welt muss die Verifizierung praktisch und operativ sein, sagte Tim Latimer, Gründer von CashCo. Wir haben während einer umfassenden Plattformumstellung Alternativen evaluiert, aber letztendlich festgestellt, dass Inverite das bietet, was wir für die Einkommensüberprüfung und die Transaktionshistorie benötigen - auf eine Weise, die kostengünstig und einfacher zu verwalten ist. Wir freuen uns auch darauf, die Funktionen von Inverite, einschließlich Lebendigkeitserkennung, noch stärker zu nutzen, während wir unser digitales Onboarding weiter verbessern.

Inverite und CashCo prüfen außerdem weitere Verbesserungen der Arbeitsabläufe, die den manuellen Aufwand bei Test- und Onboarding-Prozessen reduzieren könnten, einschließlich verbesserter Testumgebungen und der potenziellen zukünftigen Unterstützung von Jurisdiktionen mit besonderen Einschränkungen beim Zugriff auf Bankdaten.

Über Inverite Insights Inc.

Inverite Insights Inc. (CSE: INVR) (OTC: INVRD) (FWB: 2V0) ist ein kanadisches Risikoinfrastrukturunternehmen, das Finanzdaten und Entscheidungssignale in Echtzeit bereitstellt und auf Echtzeit-Bankverifizierungen, Einkommens- und Erschwinglichkeitsanalysen sowie KI-gestützte Risikomodellierungs- und Betrugspräventionslösungen spezialisiert ist, die von FinTech-Unternehmen, Kreditgebern und Finanzinstituten in ganz Kanada genutzt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.inveriteinsights.com.

IM NAMEN DES BOARDS

Mike Marrandino, Executive Chairman

T: (855) 661-2390 DW 104 E-Mail: ir@inverite.com

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsserviceanbieter/Market Maker (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung, noch haben sie in irgendeiner Weise die Vorzüge der geplanten Transaktion bewertet oder den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind als zukunftsgerichtet zu betrachten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen werden. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die nicht garantiert werden können und bestimmten Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Den Lesern wird empfohlen, sich auf ihre eigene Bewertung solcher Risiken und Ungewissheiten zu verlassen und sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und es wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze oder die CSE vorgeschrieben. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82833

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82833&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA46125M2031

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.