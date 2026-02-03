IRW-News: Kingman Minerals Ltd.: Kingman erhält Genehmigung für Phase-III-Bohrungen im Projekt Mohave

IRW-PRESS: Kingman Minerals Ltd.: Kingman erhält Genehmigung für Phase-III-Bohrungen im Projekt Mohave

Vancouver, British Columbia - 3. Februar 2026 / IRW-Press / Kingman Minerals Ltd. (TSXV: KGS) (OTCQB: KGSSF) (FWB: 47A1) (Kingman oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom Bureau of Land Management (BLM) der USA die Genehmigung erhalten hat, die Explorationsbohrungen in seinem Projekt Mohave in Arizona fortzusetzen.

Das genehmigte Bohrprogramm der Phase III umfasst sieben HQ-Diamantbohrlöcher mit einem Gesamtvolumen von etwa 814,7 Metern (2.673 Fuß). Sechs der Bohrlöcher werden von drei Bohrplattformen im Bereich einer bestehenden Störungszone ausgehend in südöstlicher Richtung abgeteuft, ein Bohrloch in nordwestlicher Richtung.

Abbildung 1: Planansicht mit Lage der genehmigten Phase-III-Bohrlöcher im Projekt Mohave, über polreduzierte Magnetikdaten geplottet. Bohrplattformen und Bohrlochverläufe sind relativ zum historischen Gebiet der Mine Rosebud dargestellt. Die gelben Linien stehen für historische Bohrlöcher, die schwarzen Linien für die geplanten Standorte der Phase-III-Bohrungen. Mit S gekennzeichnete Bereiche stellen Zonen dar, die anhand von Magnetikdaten von einer schmalen Deckschicht überlagert sind.

Simon Studer, Interims-CEO, President und ein Direktor des Unternehmens: Dank der Genehmigung vom BLM sind wir in der Lage, gezielte Testbohrungen außerhalb der historischen Abbaustätten der Mine Rosebud durchzuführen. Unsere Zielsetzung ist es, die Kontinuität des Erzgangsystems Southwick zu bewerten und entscheidungsrelevante Informationen zu generieren, die als Orientierungshilfe für weitere Explorationen dienen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Brad Peek, MSc, CPG, einem qualifizierten Sachverständigen gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 (Standards of Disclosure for Mineral Projects) geprüft und freigegeben.

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Kingman Minerals Ltd. (TSX-V: KGS) ist ein börsennotiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Edelmetallvorkommen in Nordamerika gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist die historische Mine Rosebud in den Music Mountains in Mohave County (Arizona), die sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet. In den 1880er-Jahren wurden in diesem Gebiet hochgradige Gold- und Silbergänge entdeckt, die vor allem in den späten 1920er und 1930er Jahren abgebaut wurden. Die Untertageerschließung im Konzessionsgebiet Rosebud umfasste einen 400-Fuß-Schacht sowie Stollen, Aufbrüche und Querstrecken auf rund 2.500 Fuß.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Simon D. Studer

Interims-CEO, President & Direktor

simondavidstuder@gmail.com

Tel.: 0041-44-585-2484

Hauptsitz des Unternehmens

Tel: (604) 685-7720

E-Mail: info@kingmanminerals.com

Web: www.kingmanminerals.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die sich auf Prognosen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen bezieht (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, terminiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, rechnet mit oder glaubt bzw. Abwandlungen dieser Begriffe - einschließlich negativer Abwandlungen - oder welche die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden), stellen keine Aussagen über historische Tatsachen dar und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf Aussagen in Bezug auf: die Bedingungen der Privatplatzierung; die voraussichtliche Verwendung der Erlöse; die voraussichtliche Beteiligung von Insidern an der Privatplatzierung; den Abschluss der Privatplatzierung; und die Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Obwohl Kingman der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Informationen und/oder Angaben zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da Kingman keine Gewähr dafür übernehmen kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen, einschließlich der Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die in den regelmäßigen Einreichungen von Kingman bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden genannt werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen geschäftlichen und wirtschaftlichen Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Betriebsergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von Kingman abweichen, sind unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss der Privatplatzierung, einschließlich der Genehmigung durch die TSXV; Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäft von Kingman; Risiken im Zusammenhang mit dem Vertrauen auf die von Kingman bereitgestellten technischen Informationen; Risiken im Zusammenhang mit der Exploration und potenziellen Erschließung der Mineralliegenschaften des Unternehmens; allgemeine geschäftliche und wirtschaftliche Bedingungen in der Bergbauindustrie; Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Unsicherheiten hinsichtlich der Interpretation von Bohrergebnissen und der Geologie, Kontinuität und Qualität von Mineralvorkommen; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden und First Nation-Gruppen bei der Exploration und Erschließung von Liegenschaften und der Erteilung der erforderlichen Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Liegenschaften zu beschaffen, und die Unsicherheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen künftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen und die Unsicherheit, ob die erwarteten Meilensteine des Programms erreicht werden; die Unsicherheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; sowie weitere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit detailliert beschrieben werden, und zusätzliche Risiken, die in den Unterlagen von Kingman bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR+ in Kanada aufgeführt sind (verfügbar unter www.sedarplus.com).

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82819

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82819&tr=1

