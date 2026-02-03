IRW-News: Silver Storm Mining Corp.: Silver Storm beginnt mit dem Ausbau der Kapazität des Sulfid-Flotationskreislaufs bei La Parrilla auf 1.250 Tonnen pro Tag

IRW-PRESS: Silver Storm Mining Corp.: Silver Storm beginnt mit dem Ausbau der Kapazität des Sulfid-Flotationskreislaufs bei La Parrilla auf 1.250 Tonnen pro Tag

Toronto, Ontario, 3. Februar 2026 / IRW-Press / Silver Storm Mining Ltd. (Silver Storm oder das Unternehmen) (TSX.V: SVRS | OTCQX: SVRSF | FWB: SVR) freut sich bekannt zu geben, dass alle acht neuen Flotationszellen hergestellt und an den Standort des zu 100 % unternehmenseigenen Silberminenkomplexes La Parrilla (der Komplex La Parrilla) im mexikanischen Bundesstaat Durango geliefert wurden.

Die Installation der neuen 1.000 Kubikfuß fassenden Flotationszellen ermöglicht in Kombination mit den vorhandenen Verarbeitungsanlagen einen Ausbau der Verarbeitungskapazität des Sulfid-Flotationskreislaufs des Komplexes La Parrilla von 1.000 auf 1.250 Tonnen pro Tag. Zwei der neuen Zellen wurden bereits installiert; die Installation der verbleibenden sechs Zellen erfolgt im Laufe des ersten Quartals 2026.

Greg McKenzie, President und CEO, sagt dazu: Die Installation der neuen Flotationszellen und die anschließende Erweiterung des Sulfid-Flotationskreislaufs bei La Parrilla sind ein wichtiger Schritt in Richtung einer möglichen Wiederaufnahme des Betriebs im zweiten Quartal 2026. Die Erweiterung des Sulfidkreislaufs trägt der von Sulfiden dominierten Beschaffenheit der Mineralressource bei La Parrilla Rechnung.

Abbildung 1: Sulfid-Flotationszellen am Standort des Komplexes La Parrilla

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82823/02-03-26SilverStorm1250tpdFINAL_DE_procm.001.jpeg

Abbildung 2: Installation der neuen Flotationszellen ist im Gange

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82823/02-03-26SilverStorm1250tpdFINAL_DE_procm.002.jpeg

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in diesem Dokument wurden von Shane Ghouralal, P.Eng., Director, Technical Services des Unternehmens, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), geprüft und genehmigt.

Über Silver Storm Mining Ltd.

Silver Storm Mining Ltd. besitzt Silberprojekte in fortgeschrittenem Stadium im mexikanischen Bundesstaat Durango. Silver Storm ist bestrebt, die Wiederinbetriebnahme des zu 100 % unternehmenseigenen Silberminenkomplexes La Parrilla voranzutreiben - einem ertragreichen Betrieb, der aus einer Mühle mit einer Kapazität von 2.000 Tonnen pro Tag (tpd) und drei Untertageminen besteht. Das Unternehmen hält auch sämtliche Rechte und Anteile am Projekt San Diego, das zu den größten unerschlossenen Silberkonzessionen in Mexiko zählt. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Projekte finden Sie auf unserer Website unter www.silverstorm.ca.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Greg McKenzie, President & CEO

Tel: +1 (416) 504-2024

greg.mckenzie@silverstorm.ca

Die TSXV und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtet und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen fallen unter den Begriff zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der Vorschrift National Instrument 51-102 - Continuous Disclosure Obligations der Canadian Securities Administrators. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine historischen Fakten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Formulierungen, die besagen, dass das Unternehmen oder das Management und die qualifizierten Sachverständigen (im Falle von technischen und wissenschaftlichen Informationen) das Eintreten eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie glaubt, geht davon aus, erwartet, schätzt, kann, könnte, würde, wird oder plant gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem: die Pläne und Erwartungen des Unternehmens für La Parrilla; der Zeitplan für den Abschluss der Instandsetzungsarbeiten und der Arbeiten zur Erweiterung des Sulfidkreislaufs bei La Parrilla; und der Zeitrahmen für bzw. die Fähigkeit, den Komplex La Parrilla schließlich wieder in Betrieb zu nehmen.

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: dass keine unerwarteten oder nachteiligen regulatorischen Änderungen in Bezug auf den Handel mit den Wertpapieren des Unternehmens La Parrilla eintreten; und dass die Entscheidung, La Parrilla möglicherweise in Produktion zu nehmen, sowie andere Produktionsentscheidungen weitgehend auf internen Daten des Unternehmens und Berichten aus früheren operativen Betrieben basieren und nicht von in Einklang mit NI 43-101 erstellten Mineralreservenschätzungen, vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen, Vor- oder Machbarkeitsstudien, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit belegen, gestützt werden. Infolgedessen besteht erhöhte Unsicherheit sowie ein höheres Risiko eines wirtschaftlichen oder technischen Fehlschlags, als dies der Fall wäre, wenn solche Studien abgeschlossen und als Grundlage für eine Produktionsentscheidung herangezogen worden wären. Für La Parrilla wurden keine Mineralreserven abgegrenzt und Mineralressourcen, die keine Reserven darstellen, haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit. Das Fehlen von NI 43-101-konformen Mineralreservenabschätzungen, vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen, Vor- oder Machbarkeitsstudien, die eine Produktionsentscheidung stützen, erhöht die Unsicherheit hinsichtlich der Erreichung eines bestimmten Mineralausbeute-Niveaus oder der Kosten einer solchen Ausbeute und erhöht die Risiken, die mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte verbunden sind. In der Vergangenheit kam es bei Projekten, die ohne die Unterstützung solcher Mineralreservenabschätzungen und Studien vorangetrieben wurden, deutlich häufiger zu wirtschaftlichen und technischen Misserfolgen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Produktion bei La Parrilla wie erwartet oder überhaupt aufgenommen wird oder dass die erwarteten Produktionsmengen oder Betriebskosten erreicht werden. Eine Nichtaufnahme der Produktion hätte erhebliche negative Auswirkungen auf die Fähigkeit des Unternehmens, Einnahmen und Cashflow zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit zu generieren. Ebenso hätte die Nichterreichung der erwarteten Produktionskosten erhebliche negative Auswirkungen auf den Cashflow und die zukünftige Rentabilität des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele außerhalb der Kontroll- und Vorhersagemöglichkeiten des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den hierin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Sie werden auf der Basis von Annahmen zu solchen Risiken, Unwägbarkeiten und anderen hierin dargelegten Faktoren entwickelt.

Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die beste Einschätzung des Managements und der qualifizierten Sachverständigen (im Falle von technischen und wissenschaftlichen Informationen) auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können wesentlich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern geraten, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

