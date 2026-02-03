Kritik an Verbrenner-Plänen - "Größter Rückschritt seit Jahren"
Brüssel, 03. Feb (Reuters) - Der Anteil von reinen Elektroautos an den Neuwagenverkäufen in der EU wird nach Einschätzung der Umwelt-Lobbygruppe Transport & Environment (T&E) ab 2035 bei 85 Prozent liegen.
Grund sei der Plan der EU-Kommission, das ursprünglich geplante Verbot für neue Verbrennermodelle aufzuweichen, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht. T&E kritisierte den Vorschlag als den größten Rückschritt der EU bei ihrer grünen Politik seit Jahren. Die Pläne erlaubten den Weiterverkauf von Fahrzeugen mit hohem CO2-Ausstoß, während chinesische Hersteller bei batterieelektrischen Fahrzeugen weiter vorrückten.
Die EU-Kommission hatte im Dezember auf Druck von Autoherstellern vorgeschlagen, die CO2-Emissionen bei Neuwagen bis 2035 nur um 90 Prozent im Vergleich zu 2021 zu senken, anstatt sie komplett zu verbieten. Dem Bericht zufolge könnten Autohersteller nach 2035 zwischen fünf und 50 Prozent nicht-batterieelektrische Fahrzeuge verkaufen. Der Anteil hänge davon ab, ob Hersteller weiterhin Verbrenner mit hohem Schadstoffausstoß oder effiziente Plug-in-Hybride mit großer Reichweite verkauften. Die EU-Kommission hatte im Dezember erklärt, ihre Pläne würden den Verkauf von E-Autos fördern und den Herstellern über drei Jahre 2,1 Milliarden Euro einsparen.
Zusammen mit einer verlängerten Frist zur Einhaltung der Ziele für 2030 würden die CO2-Emissionen von Autos zwischen 2025 und 2050 um zehn Prozent höher ausfallen als bei den ursprünglich strengeren Regeln, heißt es in dem Bericht. T&E sieht zudem das Risiko einer weiteren Aufweichung der Regeln, wenn die Vorschläge im Europäischen Parlament und im Rat der EU-Regierungen debattiert werden. Beide Institutionen müssen den Änderungen noch zustimmen.
