Kritik an Verbrenner-Plänen - "Größter Rückschritt seit Jahren"

Reuters · Uhr
Brüssel, 03. Feb (Reuters) - Der Anteil von reinen Elektroautos an den Neuwagenverkäufen in der EU wird nach Einschätzung der Umwelt-Lobbygruppe Transport & Environment (T&E) ab ⁠2035 bei ‍85 Prozent liegen.

Grund sei der Plan der EU-Kommission, das ursprünglich geplante Verbot für neue Verbrennermodelle aufzuweichen, heißt es ‌in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht. T&E kritisierte den Vorschlag als den größten Rückschritt der ‍EU bei ihrer grünen Politik seit Jahren. Die Pläne erlaubten den Weiterverkauf von Fahrzeugen mit hohem CO2-Ausstoß, während chinesische Hersteller bei batterieelektrischen Fahrzeugen weiter vorrückten.

Die EU-Kommission hatte im Dezember auf Druck von Autoherstellern vorgeschlagen, die CO2-Emissionen bei Neuwagen bis 2035 ‍nur um 90 Prozent im Vergleich ⁠zu 2021 zu senken, anstatt sie komplett zu verbieten. Dem Bericht zufolge könnten Autohersteller nach 2035 zwischen fünf und 50 Prozent nicht-batterieelektrische ‍Fahrzeuge verkaufen. Der Anteil hänge davon ab, ob Hersteller weiterhin Verbrenner mit hohem Schadstoffausstoß oder effiziente ⁠Plug-in-Hybride mit großer Reichweite verkauften. Die EU-Kommission hatte im Dezember erklärt, ihre Pläne würden den Verkauf von E-Autos fördern und den Herstellern über drei Jahre 2,1 Milliarden Euro ‍einsparen.

Zusammen mit einer verlängerten Frist ‌zur Einhaltung der Ziele für 2030 würden die CO2-Emissionen von Autos zwischen 2025 und 2050 um zehn Prozent höher ausfallen als bei den ursprünglich strengeren Regeln, heißt es in dem Bericht. T&E sieht zudem das Risiko einer weiteren Aufweichung der Regeln, wenn die Vorschläge im Europäischen Parlament und im Rat der EU-Regierungen debattiert werden. Beide Institutionen müssen den Änderungen noch zustimmen.

