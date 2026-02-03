

EQS-Media / 03.02.2026 / 19:44 CET/CEST



Pressemitteilung

learnd setzt Wachstumskurs mit Übernahme von Safe & Sound Control Systems fort

Luxemburg, 3. Februar 2026 – Die learnd UK and Ireland Group, eine führende Plattform für Gebäudeautomation und digitale Gebäudetechnologien, an der die learnd SE mit 49,5 % beteiligt ist, hat heute die Übernahme von Safe & Sound Control Systems bekannt gegeben. Die Transaktion stärkt die Engineering-Kompetenzen sowie die nationale Präsenz der Gruppe im Vereinigten Königreich und stellt die fünfte Akquisition von learnd seit dem Börsengang im Jahr 2023 dar.

Safe & Sound Control Systems verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung und ist ein hoch angesehener Spezialist für Building-Management-Systeme (BMS) und Regelungslösungen. Das Unternehmen ist bekannt für die qualitativ hochwertige Umsetzung komplexer Projekte, technische Exzellenz sowie langjährige und vertrauensvolle Kundenbeziehungen im Bereich gewerblicher Immobilien.

Die Akquisition erweitert das wachsende UK-Team von learnd um zusätzliche Skalierung, Tiefe und spezialisiertes Know-how und stärkt damit die Fähigkeit der Gruppe, integrierte und zukunftsfähige Gebäudelösungen landesweit anzubieten.

Safe & Sound wird auch künftig unverändert operativ tätig bleiben und seinen klaren Fokus auf Kunden und Projektabwicklung beibehalten. Gleichzeitig profitiert das Unternehmen von den Investitionen, den Plattformfähigkeiten sowie den langfristigen Wachstumsmöglichkeiten innerhalb der learnd-Gruppe. Die Unternehmenskultur und die Werte von Safe & Sound stehen in enger Übereinstimmung mit der partnerschaftlichen und nachhaltigen Wachstumsstrategie von learnd.

„Diese Akquisition steht exemplarisch für die Power of Many: herausragende Unternehmen zusammenzuführen, mehr Gebäude intelligent zu vernetzen und den Fortschritt in Richtung Net Zero im Gebäudesektor zu beschleunigen“, so learnd.

Die Transaktion unterstreicht die Position von learnd als wachsender, integrierter Anbieter im Markt für intelligente Gebäude und Energieeffizienz.



Kontakt

learnd SE

Gisbert Rühl

9, Rue de Bitbourg

L-1273 Luxemburg

r@learnd.eu





Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Vorstands der Gesellschaft beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: learnd SE

Schlagwort(e): Energie

03.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: learnd SE 9, rue de Bitbourg 1273 Luxemburg Luxemburg Telefon: +352 27 47 91 555 Internet: https://learnd.co.uk/ ISIN: LU2358378979, LU2358379514 WKN: A3CS4Z, A3GSW5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2270836

Ende der Mitteilung EQS-Media

2270836 03.02.2026 CET/CEST