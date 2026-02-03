Merz: Europa muss technologisch unabhängiger von USA werden

Frankfurt, 03. Feb (Reuters) - Europa muss nach den Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz seine Wettbewerbsfähigkeit stärken und ⁠seine technologische Abhängigkeit ‍von den USA verringern.

"Die transatlantischen Beziehungen haben sich verändert, und das sagt in ‌diesem Raum hier niemand mit mehr Bedauern als ich", sagte Merz ‍am Montagabend beim Jahresempfang der Deutschen Börse in Frankfurt. "Aber Nostalgie und die Erinnerung an verflossene gute Zeiten helfen uns nicht weiter." Europa müsse gegenüber den USA souveräner und unabhängiger werden, ‍gerade auch technologisch. Deutschland könne ⁠dabei eine wichtige Rolle spielen.

"Künstliche Intelligenz, Quantentechnologie, Mikroelektronik, Biotechnologie, Energieerzeugung und klimaneutrale Mobilität, das sind die ‍Themen, mit denen wir uns intensiv auseinandersetzen, für die wir die Rahmenbedingungen ⁠in Deutschland grundlegend verbessern wollen", sagte Merz. Es gebe bereits erste, kleine Anzeichen für eine konjunkturelle Belebung. "Es sind Silberstreifen am Horizont." ‍Das Werben um ‌internationale Investoren für den Standort Deutschland zeige Erfolge. Nach langer Zeit würden in diesem Jahr wieder mehr Nettoinvestitionen in den Standort Deutschland fließen als Kapital heraus. Die Zahl der Unternehmensgründungen habe 2025 um ein Drittel höher gelegen als im Jahr zuvor.

