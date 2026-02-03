Musk schmiedet aus SpaceX und xAI größten Tech-Deal der Geschichte

03. Feb (Reuters) - Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX übernimmt sein KI-Startup xAI in einer Rekord-Transaktion, die Musks Ambitionen in der Raumfahrt und bei der Künstlichen Intelligenz bündelt.

Wie ⁠Musk am Montag ‍bestätigte, entsteht durch die Fusion des Raketenbauers mit dem Entwickler des Chatbots Grok der größte Tech-Deal der Geschichte. Mit einem ‌Gesamtvolumen von 1,25 Billionen Dollar übertrifft er die seit über 25 Jahren bestehende Bestmarke der Übernahme des ‍deutschen Mannesmann-Konzerns durch Vodafone im Jahr 2000.

Die Transaktion bewertet SpaceX allein mit einer Billion Dollar und xAI mit 250 Milliarden Dollar, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Im Zuge der Übernahme sollen die Investoren von xAI für jede ihrer Aktien 0,1433 SpaceX-Aktien erhalten. Einige Führungskräfte könnten ‍sich demnach auch für eine Barabfindung von ⁠75,46 Dollar pro Aktie entscheiden.

Mit der Fusion bereitet Musk einen für dieses Jahr geplanten sogenannten Blockbuster-Börsengang vor, der das kombinierte Unternehmen mit über 1,5 Billionen Dollar ‍bewerten könnte, sagten zwei weitere Insider. "Dies markiert nicht nur das nächste Kapitel, sondern das nächste Buch in der Mission ⁠von SpaceX und xAI", erklärte Musk. Sein Ziel sei es, das Universum zu verstehen und das Licht des Bewusstseins zu den Sternen auszudehnen.

Der Deal festigt Musks weit verzweigtes Firmenimperium, das von Analysten ‍bereits als sogenannte Muskonomy bezeichnet ‌wird. Der reichste Mann der Welt hat bereits in der Vergangenheit seine Unternehmen zusammengeführt. So integrierte er 2025 die Plattform X in xAI und übernahm 2016 mit Tesla-Aktien seine Solarfirma SolarCity.

Die Vereinbarung dürfte jedoch auch Aufsichtsbehörden auf den Plan rufen. Wegen Musks überlappenden Führungsrollen und möglicher Interessenkonflikte wird mit einer Prüfung gerechnet. Da SpaceX zudem Milliarden-Verträge mit der US-Raumfahrtbehörde Nasa und dem Verteidigungsministerium unterhält, könnten auch nationale Sicherheitsaspekte eine Rolle spielen

