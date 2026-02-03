Original-Research: GBC Mittelstandsanleihen Index (von GBC AG):

Original-Research: GBC Mittelstandsanleihen Index - von GBC AG

03.02.2026 / 11:00 CET/CEST
Einstufung von GBC AG zu GBC Mittelstandsanleihen Index

     Unternehmen:          GBC Mittelstandsanleihen Index
     ISIN:                 DE000SLA1MX8

     Anlass der Studie:    Research Comment (Update Jan./Feb. 26)
     Letzte
     Ratingänderung:
     Analyst:              Marcel Goldmann, Niklas Ripplinger, Manuel
                           Hölzle

Index-Anleihe im Fokus: Netfonds AG:

Netfonds AG: Skalierbarer Plattformanbieter mit starkem Wachstum und
steigender Profitabilität
Die Netfonds AG ist ein führender unabhängiger Finanzdienstleister mit Sitz
in Hamburg, der sich auf die Bereitstellung integrierter Plattform- und
Servicelösungen für Finanz- und Versicherungsvermittler, Vermögensverwalter
sowie institutionelle Partner spezialisiert hat. Das Geschäftsmodell umfasst
insbesondere die Bereiche Investment- und Vermögensverwaltung,
Versicherungsplattformen, Haftungsdächer sowie die Abwicklung und
Administration von Finanzprodukten. Mit einer stetig wachsenden Anzahl
angebundener Partner und einem signifikanten betreuten Vermögensvolumen
zählt die Netfonds AG zu den bedeutenden Plattformanbietern im deutschen
Finanzdienstleistungsmarkt und baut ihre Marktposition kontinuierlich aus.

Die Wachstumsstrategie der Netfonds AG basiert auf der Skalierung ihres
plattformbasierten Geschäftsmodells, dem Ausbau wiederkehrender Erlösströme
sowie einer konsequenten Investition in digitale Infrastruktur und
Automatisierung. In den Kernsegmenten verfolgt das Unternehmen eine klare
Strategie der Diversifizierung über verschiedene Produkt- und
Dienstleistungsbereiche (Investment, Versicherungen, Vermögensverwaltung)
sowie eine vertiefte Marktdurchdringung durch Mehrwertservices für
angebundene Partner. Unterstützt werden diese Maßnahmen durch den Ausbau
langfristiger Kundenbeziehungen, eine hohe regulatorische Kompetenz sowie
die fortlaufende Integration zusätzlicher Services zur Abdeckung des
gesamten Lebenszyklus finanzwirtschaftlicher Beratungs- und
Verwaltungsprozesse.

Die Netfonds AG erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Nettoumsatz von 45,6
Mio. EUR und übertraf damit den Vorjahreswert von 36,7 Mio. EUR deutlich, was
einem Anstieg von 24,3 % entspricht. Ein wichtiger Meilenstein war die
Kundendatenmigration auf die neue Cloud-Plattform finfire. Dabei hat die
Nutzung und das Interesse der Kunden an finfire stark zugelegt. Das EBITDA
erreichte 8,1 Mio. EUR nach 4,9 Mio. EUR im Vorjahr und legte damit um 65,3 %
zu.

Im den ersten 9 Monaten 2025 konnte die Netfonds AG ihren Nettoumsatz mit
35,4 Mio. EUR (VJ: 31,1 Mio. EUR) weiter steigern. Das Wachstum dafür kam aus
allen Unternehmensbereichen. Das EBITDA lag mit 6,9 Mio. EUR (VJ: 4,8 Mio. EUR)
ebenfalls deutlich über dem Vorjahr. Diese Margenverbesserung ist auf die
neue Cloud-Plattform finfire zurückzuführen.

Die begebene Anleihe der Netfonds AG hat einen Kupon von 7,00% und eine
5-jährige Laufzeit mit etwa 4 Jahren Restlaufzeit. Der Kurs der Anleihe
liegt aktuell bei 106,05%. Da wir die Netfonds AG als solide einstufen und
die Anleihe mit ihrem Kupon als attraktiv, befindet sich die Anleihe
weiterhin in unserem GBC Mittelstandsanleihenindex.

Newsflash zu den Anleihen im Index:
Abo Energy GmbH & Co. KGaA:
Die ABO Energy hat mit seinen wesentlichen Finanzierungsgebern eine
Stillhaltevereinbarung abgeschlossen, die Kredit- und
Anleihegläubigerbedingungen suspendiert und dem Unternehmen Zeit gibt, einen
Restrukturierungs- und Sanierungsplan auszuarbeiten.

Banca Ifis S.p.A.:
Die Banca Ifis S.p.A. hat die Platzierung einer 10-Jährigen Tier 2 Anleihe
mit einem Kupon von 4,546% abgeschlossen. Das Emissionsvolumen beträgt 400
Mio. EUR und wurde bei institutionellen Anlegern platziert.

Energiekontor AG:
Die Energiekontor AG hat 2 schlüsselfertige Windparks an die illwerke vkw AG
veräußert. Die Nennleistung beträgt rund 93 MW.

Mutares SE & Co. KGaA:
Die Mutares SE hat den Verkauf ihrer Mehrheitsbeteiligung an LiBCycle, einem
Unternehmen der inTime Group, an die Reverse Logistics Group ("RLG")
erfolgreich abgeschlossen.

PNE AG:
Die PNE AG und die EDF Power Solutions Deutschland geben den Betrieb des
Onshore Windparks "Gebstedt" bekannt. Die vier Windenergieanlagen mit
insgesamt 16,8 MW können ca. 14.400 Haushalte versorgen.

The Platform Group AG:
Die The Platform Group AG hat einen Vertrag zur Übernahme der AEP GmbH
unterzeichnet. AEP ist eine B2B-Großhandelsplattform für die Pharmabranche.
Das Closing wird für das zweite Quartal 2026 erwartet.

Vossloh AG:
Die Vossloh AG platziert eine Hybridanleihe in Höhe von 250 Mio. EUR. Der
Kupon liegt bei 5,375 % und damit am unteren Ende der Vermarktungsspanne.
Die Emission war ebenfalls mehrfach überzeichnet.

Performance und Zusammensetzung des GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX)
Die größten Positionen des GBC MAX (nach Neuanpassung) stellen im Januar
2026 die Anleihen der Branicks Group AG; der Mutares SE & Co. KGaA; der
Lottomatica Group S.p.A.; der Hornbach Baumarkt AG und der PHM Group Holding
Oyj dar. Diese fünf Positionen machen zum Betrachtungszeitpunkt insgesamt
27,9% des Index aus. Die verbleibenden restlichen 72,1% verteilen sich
demnach auf die weiteren Anleihen und sonstigen Wertpapiere.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=d8911859ad97333ef3760f890d33ee73

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 29.01.2026 (17:40 Uhr)
Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 03.02.2026 (11:00 Uhr)

2270498 03.02.2026 CET/CEST

Netfonds AG Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)

