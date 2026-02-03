Palantir liefert starke Zahlen - und erwartet nun noch viel mehr

Palantirs jüngste Zahlen honorierten die Märkte mit einem fast zehnprozentigen Kurssprung. Damit stehen die Chancen gut, dass damit die laufende Konsolidierung abgeschlossen wird und der Trend wieder nach oben geht, sagt onvista-Chefanalyst Martin Goersch.
Etwas anderes wäre auch kaum zu erwarten gewesen, mit einem Umsatz- und Gewinnwachstum im vierten Quartal von 70 respektive 79 Prozent. Im Video blickt Martin für dich tiefer in Palantirs Geschäft und auf die Aussichten für das laufende Quartal.
