Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu eingebrochenem Bier-Konsum
dpa-AFX · Uhr
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu eingebrochenem Bier-Konsum:
"Mit jedem Betrieb, der verschwindet, wird Deutschland ein Stück ärmer. Wenn nur noch internationale Bier-Multis den Markt beherrschen würden, verschwinden Vielfalt und regionale Raffinesse. So ist jetzt eine solidarische Doppel-Strategie gefragt: Verbraucher sollten im Zweifel zum regionalen Kasten greifen, auch wenn er einige Euro mehr kostet. Und mittelständische Brauer sind sicher gut beraten, untereinander noch enger zusammenzuarbeiten, um so ihre Kostenbasis gegenüber den Gerstensaft-Multis zu verbessern. Die Taktik kann zum Erhalt vieler Brauereien beitragen."/yyzz/DP/nas
