Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Turbulenzen an den Finanzmärkten

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Turbulenzen an den Finanzmärkten:

"Nichts hat der Weltwirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten mehr Wohlstand gebracht als die Öffnung der Weltmärkte. Dass das Ende dieser Epoche auch nur im Bereich des Möglichen liegt, müsste an den Finanzmärkten Panik auslösen. Das ist jedoch bislang weitgehend ausgeblieben. Wie lange geht das noch gut? Die Märkte haben immer recht, heißt es. Doch dass die Nervosität steigt, konnte man zuletzt an den Goldmärkten beobachten: erst der schwindelerregende Anstieg, jetzt der jähe Absturz. Der Zweifel kriecht in die Finanzmärkte - und er ist ebenso groß wie eine andere Weisheit, die die Börsengeschichte lehrt: Je länger die Party andauert, desto größer der Kater."/yyzz/DP/nas

