Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Warnstreik
COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Warnstreik:
"Dass es attraktivere Arbeitsbedingungen im ÖPNV braucht, ist zumal kein Geheimnis. Schon jetzt fehlt ausreichend Personal, um den Regelbetrieb aufrechtzuerhalten. Mit Renteneintritten und Plänen, das Netz eher aus- als rückzubauen, braucht es langfristig aber mehr Menschen, die sich hinter Steuer und Fahrpult setzen wollen. Und das wiederum erreicht man am ehesten mit einer ausreichenden Bezahlung und gesunden Beschäftigungsbedingungen."/yyzz/DP/he
