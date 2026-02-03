Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Dobrindt/Stärkung der Geheimdienste
dpa-AFX · Uhr
STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Dobrindt/Stärkung der Geheimdienste:
"Soll der Christsoziale Erfolg haben, müssen deutsche wie europäische Politiker ein "Europa der Willigen" aufbauen, das vorangeht: Die Keimzelle eines neuen Europas, in dem gerade in der Sicherheitspolitik nicht mehr das Prinzip der Einstimmigkeit mit blockierenden Ungarn und Slowaken gilt. Ein Europa, das mit Mehrheiten agiert. Ein Europa, das bis Mitte der 2030er Jahre strategisch unabhängig von den USA sein wird."/yyzz/DP/nas
