Siemens Energy investiert eine Milliarde US-Dollar in USA

MÜNCHEN/NEW YORK (dpa-AFX) - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy will wegen der starken Nachfrage seine US-Kapazitäten für Netz- und Gasturbinentechnik erweitern. Insgesamt eine Milliarde US-Dollar (rund 845 Mio Euro) sollen in den Ausbau gesteckt werden, teilte das Unternehmen am Dienstag in New York mit. In den kommenden Jahren sollen zudem 1.500 Mitarbeitende eingestellt werden. Derzeit hat das Unternehmen in den USA rund 12.000 Beschäftigte.

Siemens Energy will dabei bestehende Fabriken erweitern. Zudem soll im Bundesstaat Mississippi ein neues Werk gebaut werden, das künftig zentrale Komponenten für das Stromnetz herstellen wird.

Die USA verzeichnen momentan einen erheblichen Anstieg des Strombedarfs. Der schnelle Ausbau von Rechenzentren und Infrastruktur für künstliche Intelligenz sowie die zunehmende Elektrifizierung neuer Industrien treiben den Stromverbrauch nach oben./nas/jha/