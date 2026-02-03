Siemens Energy investiert eine Milliarde US-Dollar in USA

dpa-AFX · Uhr
Erneuerbare Energien
Artikel teilen:

MÜNCHEN/NEW YORK (dpa-AFX) - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy will wegen der starken Nachfrage seine US-Kapazitäten für Netz- und Gasturbinentechnik erweitern. Insgesamt eine Milliarde US-Dollar (rund 845 Mio Euro) sollen in den Ausbau gesteckt werden, teilte das Unternehmen am Dienstag in New York mit. In den kommenden Jahren sollen zudem 1.500 Mitarbeitende eingestellt werden. Derzeit hat das Unternehmen in den USA rund 12.000 Beschäftigte.

Siemens Energy will dabei bestehende Fabriken erweitern. Zudem soll im Bundesstaat Mississippi ein neues Werk gebaut werden, das künftig zentrale Komponenten für das Stromnetz herstellen wird.

Die USA verzeichnen momentan einen erheblichen Anstieg des Strombedarfs. Der schnelle Ausbau von Rechenzentren und Infrastruktur für künstliche Intelligenz sowie die zunehmende Elektrifizierung neuer Industrien treiben den Stromverbrauch nach oben./nas/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Siemens Energy
Siemens Energy (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Kupferspezialist
Asta Energy legt starken Börsengang hin30. Jan. · dpa-AFX
Asta Energy legt starken Börsengang hin
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlageexperte zu Rüstungsaktien
"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"gestern, 12:01 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cash01. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grund01. Feb. · Acatis
Alle Premium-News