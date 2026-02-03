Starker Schneefall - 100 Flüge in Frankfurt gestrichen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Frankfurter Flughafen sind wegen starken Schneefalls bis zum Abend rund 100 von 922 Flügen annulliert worden. Das teilte der Flughafenbetreiber Fraport mit. Der Flugbetrieb an Deutschlands größtem Airport war am Dienstag zeitweilig lahmgelegt gewesen. Grund sei die Schneedecke auf den Start- und Landebahnen, hieß es. Inzwischen seien eine Start- und eine Landebahn geräumt worden und der Flugbetrieb sei wieder angelaufen, sagte ein Sprecher.

Mit weiteren Verzögerungen müsse aber weiterhin gerechnet werden. Der Sprecher appellierte an Reisende, sich rechtzeitig bei den jeweiligen Airlines über ihre Verbindungen zu informieren und für die Anreise zum Flughafen aufgrund der Witterungsbedingungen rund um Frankfurt ausreichend Zeit einzuplanen./jto/DP/he

Fraport

