Thorsten Frei: Bin 'glücklich' als Kanzleramtschef

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzleramtschef Thorsten Frei hat keinerlei Ambitionen, seinen jetzigen Job gegen einen anderen einzutauschen. "Ich bin ein glücklicher Minister hier im Kanzleramt und möchte das für den Rest der Legislaturperiode bleiben", sagte der CDU-Politiker und Vertraute von Kanzler Friedrich Merz dem "Tagesspiegel".

Im Januar hatte es Gerüchte über eine Kabinettsumbildung gegeben, in deren Zentrum Unionsfraktionschef Jens Spahn und Frei standen. Merz hatte den Spekulationen dann ein Ende bereitet. "Ich habe nicht vor, das Bundeskabinett umzubilden", sagte der CDU-Vorsitzende nach einer Vorstandssitzung seiner Partei. "Ich bin mit der Arbeit des Bundeskabinetts zufrieden." Merz hob einerseits eine "gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit" mit Spahn hervor, lobte andererseits auch die Koordination der Regierungsarbeit über das Kanzleramt als "gut und sehr zufriedenstellend"./shy/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Beim Neujahrsempfang der Deutschen Börse
Friedrich Merz dringt auf EU-Kapitalmarktgestern, 20:41 Uhr · dpa-AFX
Friedrich Merz dringt auf EU-Kapitalmarkt
Zollstreit
Mexiko kündigt nach US-Zolldrohungen Hilfe für Kuba angestern, 05:59 Uhr · dpa-AFX
Mexiko kündigt nach US-Zolldrohungen Hilfe für Kuba an
Doch kein Shutdown?
Einigung im US-Haushaltsstreit in Sicht30. Jan. · dpa-AFX
Einigung im US-Haushaltsstreit in Sicht
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlageexperte zu Rüstungsaktien
"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"gestern, 12:01 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cash01. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grund01. Feb. · Acatis
Alle Premium-News