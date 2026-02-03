Trump unterschreibt Haushaltspaket: Shutdown beendet

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Teilstillstand von US-Regierungsgeschäften ist beendet. Präsident Donald Trump setzte mit seiner Unterschrift ein zuvor vom Parlament beschlossenes Haushaltspaket in Kraft und beendete damit den sogenannten Shutdown./fsp/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Doch kein Shutdown?
Einigung im US-Haushaltsstreit in Sicht30. Jan. · dpa-AFX
Einigung im US-Haushaltsstreit in Sicht
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlageexperte zu Rüstungsaktien
"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"gestern, 12:01 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cash01. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grund01. Feb. · Acatis
Alle Premium-News