Ukraine: Russland greift Energieversorgung vor Friedensgesprächen an

Kiew, 03. Feb (Reuters) - Unmittelbar vor neuen Friedensgesprächen hat Russland die Ukraine am frühen Dienstag mit massiven Luftangriffen überzogen und dabei erneut gezielt die Energieinfrastruktur ins Visier genommen.

In der Nacht beschossen russische Truppen die Hauptstadt ⁠Kiew, die zweitgrößte Stadt ‍Charkiw und weitere Regionen. Nach ukrainischen Angaben kamen dabei 450 Drohnen und mehr als 70 Raketen zum Einsatz. Mindestens neun Menschen wurden verletzt. Die Angriffe trafen demnach Kraftwerke und Fernwärmeanlagen, ‌wodurch Hunderttausende Menschen bei Temperaturen von bis unter minus 20 Grad ohne Strom und Heizung blieben.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte die Angriffe scharf. ‍Es sei Moskau wichtiger, die kältesten Wintertage für Terror gegen die Bevölkerung zu nutzen, als auf Diplomatie zu setzen, schrieb er auf Telegram. "Moskau entscheidet sich derzeit für Terror und Eskalation." Die Angriffe erfolgen nur einen Tag vor geplanten trilateralen Gesprächen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dort wollen Vertreter der Ukraine, Russlands und der USA am Mittwoch und Donnerstag über ein Ende des fast vierjährigen Krieges verhandeln, der ‍im Februar 2022 mit dem russischen Einmarsch begonnen hatte.

Dem ukrainischen ⁠Energieministerium zufolge waren acht Regionen von den russischen Attacken betroffen. Beschädigt wurden demnach Wohnblocks und Kraftwerke, darunter Anlagen, die Wasser für die zentralen Fernwärmesysteme erhitzen. "Hunderttausende Familien, darunter Kinder, wurden während der härtesten Winterbedingungen absichtlich ohne Heizung gelassen", ‍erklärte das Ministerium auf der Plattform X. Es handele sich um die neunte großangelegte Angriffswelle auf die Energieversorgung seit Oktober. Das Stromnetz des Landes steht dadurch ⁠kurz vor dem Zusammenbruch.

UNKLARHEIT ÜBER VEREINBARTE WAFFENRUHE

Die Angriffe beenden eine kurze Phase der relativen Ruhe, werfen aber Fragen zu getroffenen Vereinbarungen auf. In der vergangenen Woche hatten beide Seiten erklärt, Angriffe auf die gegenseitige Energieinfrastruktur auszusetzen. Über den Zeitrahmen herrschte jedoch Uneinigkeit. Der Kreml hatte erklärt, ‍US-Präsident Donald Trump habe den russischen Präsidenten Wladimir Putin ‌persönlich gebeten, Kiew bis zum 1. Februar nicht anzugreifen – eine Frist, die am Sonntag abgelaufen war. Selenskyj zufolge sollte die am 30. Januar begonnene Waffenruhe dagegen eine Woche dauern und wäre somit zum Zeitpunkt des Angriffs noch in Kraft gewesen.

Die Folgen der nächtlichen Angriffe sind verheerend. In Kiew fielen nach Behördenangaben in 1170 Wohnblocks die Heizungen aus, besonders betroffen war der Stadtteil am Ostufer des Dnipro. In Charkiw waren über 800 Gebäude ohne Wärme. Bürgermeister Ihor Terechow teilte auf Telegram mit, das Wasser müsse aus den Heizkörpern abgelassen werden, damit die Rohre in der klirrenden Kälte nicht platzten. Ziel sei es offensichtlich, maximale ⁠Zerstörung anzurichten. Auch in den Städten Isjum, Balaklija und Sumy meldeten die Behörden Stromausfälle und Treffer auf Wohngebäude.

