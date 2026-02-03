US-Parlament ebnet Weg für Ende des Shutdowns

WASHINGTON (dpa-AFX) - Ein Ende des Teilstillstands von US-Regierungsgeschäften ist in greifbarer Nähe. Das Repräsentantenhaus billigte ein Haushaltspaket, für dessen Inkrafttreten nur noch die Unterschrift von Präsident Donald Trump fehlt./hae/DP/he

