US-Parlament ebnet Weg für Ende des Shutdowns
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Ein Ende des Teilstillstands von US-Regierungsgeschäften ist in greifbarer Nähe. Das Repräsentantenhaus billigte ein Haushaltspaket, für dessen Inkrafttreten nur noch die Unterschrift von Präsident Donald Trump fehlt./hae/DP/he
