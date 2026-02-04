15 Tote bei Kollision von Flüchtlingsboot und griechischer Küstenwache

Athen, 04. Feb (Reuters) - Bei der Kollision eines Flüchtlingsbootes mit einem Schiff der griechischen Küstenwache sind 15 Menschen ums Leben gekommen.

Das Unglück ereignete ⁠sich am ‍Dienstag vor der Insel Chios in der Ägäis, wie die örtliche Küstenwache mitteilte. Ein Behördenvertreter sagte der Nachrichtenagentur ‌Reuters, die Schleuser hätten ihr Boot in Richtung des Patrouillenschiffs gelenkt und so den Zusammenstoß ‍verursacht. Zuvor sei das Boot, das von der nahen türkischen Küste kam, zum Umkehren aufgefordert worden. Die genauen Umstände der Kollision ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Einsatzkräfte konnten nach Angaben der Küstenwache 25 Migranten retten. Eine Frau starb jedoch wenig ‍später. Zeugen zufolge befanden sich etwa ⁠30 bis 35 Menschen an Bord des Schlauchbootes. Bei dem Vorfall wurden zudem zwei Beamte der Küstenwache verletzt und ins Krankenhaus gebracht. ‍Die Nationalität der Opfer war zunächst unklar. Eine Such- und Rettungsaktion in dem Seegebiet dauert an.

Griechenland ⁠ist für Menschen aus dem Nahen Osten, Afrika und Asien eines der wichtigsten Tore in die Europäische Union. Seit dem Amtsantritt der konservativen Regierung im Jahr 2019 hat ‍das Land die Grenzkontrollen massiv ‌verschärft. Athen steht wegen seines Umgangs mit Migranten international in der Kritik. Im Jahr 2023 starben Hunderte Menschen bei einem Schiffsunglück, nachdem die Küstenwache laut Zeugenaussagen versucht hatte, das Boot abzuschleppen. Zudem gibt es immer wieder Berichte über illegale Zurückweisungen an der Grenze, sogenannte Pushbacks. Die griechische Regierung weist Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen zurück.

