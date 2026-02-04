ADS-TEC Energy Austria etabliert sich erfolgreich im österreichischen Markt für Batteriespeicher



Ein BESS5000 auf dem Weg zu einem Kunden in Österreich

Erfolgreicher Markteintritt 2025: Mehrere Speicherprojekte mit Stadtwerken, Energieversorgern und Industriebetrieben unter Vertrag genommen

Referenzprojekt in Kärnten im Echtbetrieb: Batteriespeicher aktiv im Trading- und Marktbetrieb

Ganzheitlicher Lösungsansatz: Fokus auf Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Marktintegration

Nürtingen/Kärnten – 4. Februar 2026 – ADS-TEC Energy PLC (NASDAQ: ADSE) hat ihr Markteintrittsjahr in Österreich erfolgreich abgeschlossen. Mit der Gründung der Tochtergesellschaft ADS-TEC Energy Austria im Jahr 2025 hat das Unternehmen seine Präsenz im österreichischen Energiemarkt gezielt ausgebaut. Bereits im ersten Jahr konnten mehrere Batteriespeicherprojekte mit Stadtwerken, Energieversorgern und Industriebetrieben unter Vertrag genommen werden. Ein erstes Projekt ist bereits im Echtbetrieb, weitere Projekte befinden sich aktuell in der Umsetzung und sollen bis Mitte 2026 in Betrieb gehen.

„Österreich setzt seit Jahren konsequent auf erneuerbare Energien. Damit dieses System zuverlässig und wirtschaftlich funktioniert, braucht es Speicher als Schlüsseltechnologie. Sie machen erneuerbare Erzeugung planbar, versorgungssicher und wirtschaftlich“, sagt Thomas Speidel, CEO von ADS-TEC Energy.

Referenzprojekt in Kärnten: Speicher als aktives Element im Energiemarkt

Ein zentrales Referenzprojekt wurde gemeinsam mit dem österreichischen Energieunternehmen AAE in Kärnten/Kötschach Mauthen realisiert. Herzstück der Anlage ist der ADS-TEC Energy BESS5000-Großspeicher, der im Umfeld einer Agri-PV-Anlage installiert und vollständig in ein regionales Energiesystem eingebunden ist. Dieses kombiniert Stromerzeugung aus Photovoltaik, Wind- und Wasserkraft.

Der Batteriespeicher ist nicht nur technisch in Betrieb, sondern aktiv im Trading- und Marktbetrieb. Er ermöglicht die parallele Nutzung mehrerer Erlösoptionen, entlastet das Netz und trägt zur wirtschaftlichen Optimierung des Gesamtsystems bei. Damit entwickelt sich der Speicher vom reinen Infrastrukturbaustein zum aktiven Marktelement.

Wirtschaftlichkeit und Resilienz als Entscheidungskriterien

„Unsere Kunden erwarten heute mehr als ein einzelnes Produkt. Sie suchen Partner, die Technik, Systemverständnis und Erfahrung zusammenbringen. Genau hier liegt unsere Stärke: Wir liefern integrierte Lösungen aus Hardware, Software und Services, die sich im Markt bewähren und langfristig tragen“, sagt Roland Klauss, CEO von ADS-TEC Energy Austria.

ADS-TEC Energy ist nicht nur Techniklieferant, sondern ein gesamtheitlich agierender Lösungsanbieter für Batteriespeicherprojekte. Das Unternehmen begleitet seine Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von der Projektierung über die Systemauslegung bis hin zur Inbetriebnahme und Marktintegration. Ein zentraler Bestandteil ist die wirtschaftliche Bewertung von Speicherprojekten: Auf Basis einer ganzheitlichen Betrachtung des Energiemarkts entwickelt ADS-TEC Energy belastbare Business Cases und unterstützt Kunden gezielt bei der Optimierung von Erlösstrukturen und Return-on-Investment.

Darüber hinaus sind Versorgungssicherheit und Resilienz zentrale Entscheidungskriterien für viele Kunden. Großspeicher können unterschiedliche sicherheitsrelevante Funktionen übernehmen: Sie ermöglichen die Notstromversorgung kritischer Verbraucher, den Inselbetrieb von Standorten bei Netzausfällen sowie die Blackout-Vorsorge, etwa durch Systemstabilisierung und kontrollierte Wiederanläufe im Zusammenspiel mit Erzeugungsanlagen. Auch die stetig steigenden Anforderungen an Cyber Security erfüllt das Unternehmen dank seiner etablierten Kompetenz im Bereich IT-Systeme für Industrieanwendungen. Diese systemische Kompetenz war für mehrere der gewonnenen Kunden ein ausschlaggebender Faktor bei der Entscheidung für ADS-TEC Energy als Partner.

Als Teil des global agierenden Unternehmens ADS-TEC Energy ist das österreichische Tochterunternehmen ADS-TEC Energy Austria der zentrale Ansprechpartner für Speicherprojekte in Österreich und unterstützt angrenzende Märkte in Richtung Südosteuropa. Die Nähe zu Kunden, Netzbetreibern und Projektpartnern vor Ort ermöglicht es, nationale Besonderheiten gezielt zu berücksichtigen und Projekte effizient umzusetzen.

