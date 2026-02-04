(Quelle in der Überschrift angepasst, keine Änderungen am Text)

Bangalore/Mexiko-Stadt, 04. Feb (Reuters) - Der Chipkonzern Nvidia steht einem Medienbericht zufolge kurz davor, ⁠20 Milliarden Dollar ‍in den ChatGPT-Entwickler OpenAI zu investieren.

Dies berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag nach Angaben von Insidern. ‌Die Investition sei Teil einer Finanzierungsrunde, in der OpenAI bis zu 100 Milliarden Dollar ‍einsammeln wolle. Die Bewertung des KI-Unternehmens könnte dabei auf rund 830 Milliarden Dollar steigen. Der Abschluss sei jedoch noch nicht endgültig, und die Bedingungen könnten sich noch ändern, hieß es in dem Bericht weiter. Nvidia und OpenAI ‍lehnten eine Stellungnahme zunächst ab. Der Bericht ⁠folgt auf widersprüchliche Meldungen der vergangenen Tage. So hatte die Zeitung "Wall Street Journal" berichtet, ein früherer Investitionsplan Nvidias sei ins Stocken ‍geraten. Nvidia-Chef Jensen Huang wies dies jedoch zurück und kündigte eine riesige Investition in OpenAI ⁠an. Es werde sich wahrscheinlich um die bisher größte Investition des Unternehmens handeln, sagte er am Samstag. Technologiekonzerne wie Amazon und Investoren wie die SoftBank Group ‍liefern sich derzeit ein ‌Rennen um Partnerschaften mit OpenAI. Die Meldung kommt zu einem Zeitpunkt nervöser Stimmung an der Börse. Ein Ausverkauf bei Technologieaktien hatte die US-Börsen am Dienstag ins Minus gedrückt. Als Auslöser galten unter anderem Sorgen, ob sich die hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) auszahlen. In dem Markt für KI-Hochleistungschips ist AMD nach Nvidia der weltweit zweitgrößte Anbieter.

