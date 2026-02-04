Aktienmärkte zur Wochenmitte mit leichten Abgaben

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Mittwochvormittag schwächer. Der DAX gibt im frühen Handel nach und bewegt sich unterhalb der zuletzt erreichten Höchststände. Auch die wichtigsten europäischen und US‑Indizes notieren überwiegend leichter: Der Euro Stoxx 50 tendiert schwach, ebenso Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100. Lediglich in Asien zeigt sich ein anderes Bild, wo der Nikkei 225 mit leichten Zugewinnen aus dem Handel gegangen ist.

Makroökonomischer Überblick

Im übergeordneten Umfeld bleiben geopolitische Themen der bestimmende Faktor. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf diplomatische Gespräche rund um den Ukraine‑Krieg, bei denen Unterhändler in Abu Dhabi ausloten, ob Bewegung in Richtung eines möglichen Waffenstillstands kommt. Gleichzeitig sorgen Spannungen zwischen den USA und dem Iran für Nervosität, nachdem es zu einem militärischen Zwischenfall mit einer iranischen Drohne gekommen ist. Meistgehandelte Aktien im Fokus

Novo Nordisk startet deutlich negativ in den Handel, nachdem der Pharmakonzern einen Umsatzrückgang für das laufende Jahr in Aussicht gestellt hatte. Zunehmender Wettbewerb und politischer Preisdruck in den USA trafen den gesamten europäischen Pharmasektor.

BASF notiert fester und gehört im DAX zu den klaren Gewinnern. Rückenwind kam von einem Medienbericht, wonach die EU längere Übergangsfristen mit kostenlosen Emissionszertifikaten plant. Für energieintensive Chemiekonzerne würde das die Kosten spürbar senken – entsprechend griffen Investoren zu, auch bei Evonik, Wacker Chemie und Lanxess.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG2UN3 13,19 26030,171985 Punkte 19,22 Open End Silber Bull UN2TFT 16,57 71,334246 USD 4,7 Open End X-DAX® Bull UG98DU 6,17 24102,099728 Punkte 39,94 Open End DAX® Bear UG2Y9C 15 26179,534305 Punkte 17,2 Open End DAX® Bear UN1XAS 7,56 25444,141678 Punkte 32,97 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.02.2026; 10:05 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Novo Nordisk A/S-B Call UG5F5Q 0,13 400,00 DKK 6,45 17.06.2026 SAP SE Call HD27RF 0,12 220,00 EUR 10,9 18.06.2026 Novo Nordisk A/S-B Call UN33QH 0,44 400,00 DKK 3,44 16.06.2027 TotalEnergies SE Call UG486N 0,13 65,00 EUR 18,55 18.03.2026 BASF SE Call UG8VAF 0,67 43,00 EUR 6,15 18.03.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.02.2026; 10:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Short UG7C9U 1,16 26432,23109 Punkte -15 Open End Novo Nordisk A/S Long UG8MLR 4,42 37,734316 USD 4 Open End DAX® Long UG9TZQ 1,68 23866,30638 Punkte 27 Open End Xpeng Inc. ADR Long UN206X 1,67 13,731265 USD 5 Open End Barrick Gold Corp. Long UG0H39 6,77 42,786522 USD 10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.02.2026; 10:30 Uhr;

