AMD: Im Chart bildet sich ein gefährliches Muster

Der Chiphersteller AMD hat am Dienstagabend so starke Quartalszahlen wie noch nie vorgelegt. Auch die Prognose übertraf die Analystenerwartungen. Trotzdem sank die Aktie nachbörslich - und auch im Handel am Mittwoch - deutlich ab. Rund zehn Prozent ging es nach unten.
Was stört den Markt bei AMD? Börsenprofi Martin gibt dir Antworten. Ein Faktor, sagt Martin, ist sicherlich, dass eine Korrektur nach starken Kursgewinnen überfällig war. Im Chart bildet sich aber zudem ein gefährliches Signal aus. Auf was du nun bei AMD achten musst und wie der Konzern fundamental dasteht, erklärt dir Martin im Video.
QuartalszahlenNvidia-Rivale AMD gibt nach Rekordquartal vorsichtigen Ausblick - Aktie fälltgestern · 22:29 Uhr · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Videoanalyse 03.02.2026Palantir liefert starke Zahlen - und erwartet nun noch viel mehrgestern, 15:26 Uhr · onvista
Videoanalyse 03.02.2026Fahrdienstleister Uber: Aktie bleibt trotz Rechtsrisiken spannendgestern, 15:28 Uhr · onvista
Videoanalyse 03.02.2026Disney-Aktie schwächelt - für manche wird die Aktie nun interessantgestern, 15:29 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungDynamischer Ausbruch bei den Regionalbanken – und welcher Index profitieren könnteheute, 11:22 Uhr · onvista
Anlageexperte zu Rüstungsaktien"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"02. Feb. · onvista