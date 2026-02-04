Videoanalyse 04.02.2026

AMD: Im Chart bildet sich ein gefährliches Muster

onvista · Uhr
KI
Der Chiphersteller AMD hat am Dienstagabend so starke Quartalszahlen wie noch nie vorgelegt. Auch die Prognose übertraf die Analystenerwartungen. Trotzdem sank die Aktie nachbörslich - und auch im Handel am Mittwoch - deutlich ab. Rund zehn Prozent ging es nach unten.

Was stört den Markt bei AMD? Börsenprofi Martin gibt dir Antworten. Ein Faktor, sagt Martin, ist sicherlich, dass eine Korrektur nach starken Kursgewinnen überfällig war. Im Chart bildet sich aber zudem ein gefährliches Signal aus. Auf was du nun bei AMD achten musst und wie der Konzern fundamental dasteht, erklärt dir Martin im Video.

Quartalszahlen
Nvidia-Rivale AMD gibt nach Rekordquartal vorsichtigen Ausblick - Aktie fällt
