AMS-Osram schrumpft sich gesund - Auto-Sensoren gehen an Infineon

München, 04. Feb (Reuters) - Die deutsch-österreichische AMS-Osram trennt sich von einem Teil ihres Geschäfts mit Sensoren für die Autoindustrie und will damit von ihrem Schuldenberg herunterkommen. Der Chip-Konzern Infineon zahlt 570 Millionen Euro für das ⁠Geschäft von AMS mit nicht-optischen ‍Sensoren, die etwa für das autonome Fahren bedeutend sind, aber auch in Computertomographen zum Einsatz kommen. "Wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe", sagte AMS-Chef Aldo Kamper am Mittwoch. "Wir reduzieren ‌unsere Verschuldung deutlich schneller als geplant und formen den führenden Anbieter in Digital Photonics." AMS-Osram werde sich künftig auf optische Halbleiter und Sensoren konzentrieren. ‍Das Geld für den Ausbau dieses Geschäfts sollen die klassischen Autolampen verdienen, an denen AMS-Osram gut verdient.

Mit den rund 670 Millionen Euro, die man von Infineon und vom japanischen Rivalen Ushio für das Speziallampen-Geschäft bekommt, soll die Nettoverschuldung um ein Drittel auf rund 850 Millionen Euro gedrückt werden. Kamper hatte AMS-Osram als Sanierungsfall übernommen, nachdem die österreichische AMS sich an der Übernahme des Münchner Lichtkonzerns Osram fast verschluckt ‍hätte. Mit dem Infineon-Deal hat er sein Ziel übertroffen, mit dem ⁠Verkauf von Unternehmensteilen mehr als eine halbe Milliarde Euro zu erlösen.

Finanzvorstand Rainer Irle sagte, AMS-Osram könne seine Zinslast damit von mehr als 250 auf weniger als 150 Millionen Euro im Jahr senken und im nächsten Jahr eine ‍teure, noch bis 2029 laufende Anleihe günstiger refinanzieren. Nun steht noch eine Lösung für die nie in Betrieb genommene Chip-Fabrik im malaysischen Kulim aus. Man sei mit ⁠mehreren Interessenten im Gespräch, sagte Kamper.

AMS-Aktionäre atmeten auf. Die gebeutelte Aktie stieg am Mittwoch an der Börse in Zürich um vier Prozent auf 8,19 Franken.

Mit dem Verkauf an Infineon verliert AMS-Osram zunächst 220 Millionen Euro Umsatz und einen operativen Gewinn (Ebitda) von 60 Millionen Euro. Das ‍ist etwa ein Zehntel des für das Jahr 2025 ‌geplanten Ergebnisses. Im laufenden Jahr werde das Ebitda deshalb etwas sinken, sagte Irle. AMS werde die betroffenen Sensoren im österreichischen Premstätten allerdings noch für einige Jahre im Auftrag von Infineon produzieren, weil der neue Eigentümer keine Anlagen übernimmt, sondern nur 230 Mitarbeiter in Entwicklung und Vertrieb, davon 70 in der Steiermark. AMS-Osram hofft, die wegfallenden Kapazitäten mit dem verbleibenden Geschäft auslasten zu können.

Im Halbleitergeschäft rechnet AMS-Osram bis 2030 mit einer operativen Umsatzrendite von mehr als 25 Prozent, bei mittleren bis hohen einstelligen Wachstumsraten. Das klassische Autolampen-Geschäft wächst zwar kaum noch, liefert aber weiter Margen von 13 bis 15 Prozent. In Neuwagen sind zwar LED-Leuchten inzwischen ⁠Standard, der große Fahrzeugbestand verspreche aber noch lange stabile Erträge, sagte Kamper.

