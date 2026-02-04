ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt AMS-Osram auf 'Underweight' - Ziel 5,35 Franken
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS-Osram mit einem Kursziel von 5,35 Franken auf "Underweight" belassen. Der Verkauf des Teilbereichs des Sensorikgeschäfts mit nicht optischen Sensoren baue Schulden ab und sorge für eine stärkere Fokussierung, schrieb Analyst Craig McDowell am Dienstagabend./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 21:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 21:41 / GMT
