ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Daimler Truck auf 47 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Daimler Truck von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akshat Kacker gibt den Aktien europäischer Lkw-Bauer 2026 und auch mittelfristig den Vorzug gegenüber ihren nordamerikanischen Pendants. Die alternde Flotte in Europa und CO2-basierte Lkw-Maut dürften die Erneuerung und damit auch die Absatzvolumina in der Region beschleunigen, schrieb Kacker am Dienstagabend. Er hob seine operative Ergebnisprognose für Daimler Truck für 2026 und 2027, stellte die Anleger aber auf einen möglicherweise enttäuschenden Ausblick auf 2026 ein./ag/bek

