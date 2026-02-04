ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 42 Euro

dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Die Profitabilität im ersten Geschäftsquartal 2026 sei höher gewesen als gedacht, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch. Die Übernahme von Teilbereichen des Sensorikgeschäfts von AMS Osram dürfte leicht wertsteigernd sein./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

