Atomgespräche zwischen Iran und USA sollen im Oman stattfinden

Dubai, 04. Feb (Reuters) - Die USA und der Iran beraten über dessen Atomprogramm am Freitag nun im Oman und nicht in Istanbul. Der Ort der Gespräche sei auf Wunsch des Irans verlegt worden, sagte ein Vertreter eines der Staaten in der Region ⁠am Mittwoch. Der Iran wolle ‍zudem die Gespräche auf sein Atomprogramm beschränken und eine Ausweitung auf andere Themen wie sein Raketenprogramm vermeiden. Die iranische Nachrichtenagentur Isna meldete zudem, an den Beratungen im Oman würden der iranische Außenminister Abbas Araghtschi und ‌der US-Sondergesandte Steve Witkoff teilnehmen. Die Gespräche hätten ein ähnliches Format wie in früheren Runden. Sie finden inmitten wachsender Spannungen zwischen den USA und dem Iran statt. Die ‍USA haben ihre Militärpräsenz in der Region verstärkt. US-Präsident Donald Trump drohte dem Iran, es würden "schlimme Dinge" geschehen, sollte es keine Einigung geben.

Iranischen Insidern zufolge hatte Trump drei Bedingungen für Gespräche genannt: eine vollständige Einstellung der Urananreicherung, eine Begrenzung des Programmes für ballistische Raketen und ein Ende der Unterstützung für regionale Verbündete - allen voran sind dies die Hisbollah-Miliz im Libanon, die Hamas im Gazastreifen und die Huthi-Miliz im Jemen.

Der Iran weist solche Forderungen als Eingriff in seine Souveränität zurück. Das Raketenprogramm ‍ist für die Regierung in Teheran eine rote Linie, die nicht überschritten ⁠werden darf. Zugleich signalisierten Regierungsvertreter aber jüngst Verhandlungsbereitschaft zumindest im Atomstreit. So verlautete aus iranischen Regierungskreisen, dass die Führung das Raketenprogramm und nicht die Urananreicherung als das größere Hindernis für eine Einigung ansehe.

Der Iran habe zudem auf bilateralen Gesprächen bestanden, obwohl ursprünglich auch Minister aus ‍Pakistan, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten erwartet worden waren, sagte der Insider weiter.

RUSSLAND: KÖNNEN ANGEREICHERTES URAN ÜBERNEHMEN

Russland erinnerte wenige Tage vor den Beratungen an sein Angebot, angereichertes Uran seines Verbündeten ⁠zu übernehmen und so die Bedenken der USA zu schmälern, der Iran könnte Atomwaffen herstellen wollen - wofür auf mindestens 90 Prozent angereichertes Uran notwendig wäre. "Russland hat dem Iran einst angeboten, dessen Reserven an angereichertem Uran auf russisches Territorium zu bringen", sagte die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau, Maria Sacharowa. "Diese Initiative liegt weiterhin auf dem ‍Tisch." Die alleinige Entscheidungsgewalt habe der Iran, fügte sie hinzu. "Nur die ‌Iraner haben das Recht, darüber zu verfügen." Dies schließe die Entscheidung ein, ob die Bestände das Land verlassen und wohin sie gegebenenfalls gebracht werden.

Die Führung in Teheran hat erklärt, die Urananreicherung sei seit den Luftangriffen auf seine Atomanlagen im Juni 2025 eingestellt worden. Israel und die USA hatten seinerzeit einen Krieg gegen den Iran geführt und dessen Atomanlagen angegriffen. Nach zwölf Tagen endete der massive Beschuss mit einer Waffenruhe. Bei den Angriffen ist nach damaligen Angaben Araghtschis die wichtigste iranische Atomanlage Fordo "ernsthaft und schwer beschädigt" worden. Trump hatte seinerzeit erklärt, die US-Angriffe hätten das iranische Atomprogramm "vollständig und total ausgelöscht". In seiner ersten Präsidentschaft waren die USA 2018 einseitig aus dem 2015 geschlossenen Atomabkommen ausgestiegen, das den Iran am Bau von Atomwaffen hindern sollte. ⁠Der Iran sah sich darauf nicht mehr an Auflagen gebunden und forcierte seine Urananreicherung.

