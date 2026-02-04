Chemie-Tarifverhandlungen ergebnislos auf Ende Februar vertagt

Frankfurt, 04. Feb (Reuters) - Die erste Runde der bundesweiten Tarifverhandlungen für die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie ist ohne Ergebnis zu Ende ⁠gegangen.

Die Arbeitgeber legten ‍bei den zweitägigen Gesprächen in Hannover kein konkretes Angebot vor, wie beide Seiten am Mittwoch mitteilten. ‌Von einem Abschluss seien die Parteien noch weit entfernt. Die Verhandlungen für die rund ‍585.000 Beschäftigten sollen am 23. und 24. Februar in Wiesbaden fortgesetzt werden. Der aktuelle Tarifvertrag läuft Ende Februar aus. Die Gespräche auf Bundesebene folgen auf zuvor ergebnislose regionale Verhandlungsrunden.

Die Gewerkschaft IGBCE kritisierte, die Arbeitgeber sähen kaum Spielraum beim ‍Entgelt. "Eine Nullrunde wird es mit uns ⁠nicht geben", erklärte IGBCE-Verhandlungsführer Oliver Heinrich. Wegen der hohen Inflation der vergangenen Jahre bräuchten die Beschäftigten dringend mehr Geld. Zudem fordert ‍die Gewerkschaft tarifliche Instrumente zur Beschäftigungssicherung. "Lohnverzicht wird keinen Arbeitsplatz retten", hatte Heinrich bereits zum Auftakt ⁠der Gespräche gesagt und darauf verwiesen, dass es neben Krisenbereichen auch Unternehmen, etwa in der Pharmaindustrie, gebe, denen es gut gehe.

Die Arbeitgeber verwiesen auf eine tiefe ‍Branchenkrise. "Unsere Industrie hat in ‌den letzten Jahren massiv an Substanz verloren. Es gibt auf absehbare Zeit keine Zuwächse, die wir verteilen können", sagte der Verhandlungsführer des Arbeitgeberverbands BAVC, Matthias Bürk. Die Produktion liege ein Fünftel unter dem Niveau von 2018. "Machen wir Arbeit am Standort Deutschland noch teurer, verschärfen wir die Krise." Eine flächendeckende Jobgarantie per Tarifvertrag könne es nicht geben.

