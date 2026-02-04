China wirft EU wegen Untersuchung gegen Windkraft-Firma Protektionismus vor

Peking, 04. Feb (Reuters) - China hat die EU-Untersuchung gegen den chinesischen Windturbinenhersteller Goldwind wegen möglicher Wettbewerbsverzerrung scharf kritisiert.

Die "diskriminierenden und restriktiven Maßnahmen" ⁠der Europäischen Union ‍sendeten "ein protektionistisches Signal" aus, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Lin Jian, am Mittwoch in Peking. ‌Der häufige Einsatz einseitiger Handelsinstrumente durch die EU beschädige deren Ansehen und untergrabe das ‍Investitionsvertrauen chinesischer Unternehmen.

Die EU-Kommission hatte am Dienstag eine Untersuchung gegen Goldwind eingeleitet. Die Wettbewerbshüter hegen den Verdacht, dass der Konzern unfaire staatliche Subventionen erhalten haben könnte, die ihm einen Vorteil in Europa verschaffen. "Die Kommission hat Bedenken, ‍dass diese drittstaatlichen Subventionen die Wettbewerbsposition von ⁠Goldwind im Binnenmarkt verbessern und sich negativ auf den Wettbewerb auf dem Markt der Windkraftanlagen und damit verbundenen Dienstleistungen in ‍der EU auswirken könnten", teilte die Brüsseler Behörde mit.

Die chinesische Handelskammer bei der EU (CCCEU) äußerte ⁠sich besorgt und lehnte den Schritt entschieden ab. Chinesische Firmen hätten durch die EU-Verordnung zu Auslandssubventionen bereits Verluste in Milliardenhöhe erlitten.

Die Untersuchung folgt auf Informationsanfragen, ‍die die Kommission bereits im ‌April des vergangenen Jahres an eine Gruppe chinesischer Windturbinenlieferanten geschickt hatte. Große europäische Hersteller wie Vestas, Siemens Energy und Nordex drängen die EU-Kommission seit langem, angesichts einer Flut billiger chinesischer Importe für einen fairen Wettbewerb in der 27-Länder-Gemeinschaft zu sorgen. Die EU-Verordnung über Subventionen aus Drittstaaten (Foreign Subsidies Regulation) zielt auf solche unfairen staatlichen Beihilfen ab.