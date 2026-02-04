W​e​r​b​u​n​g von
DAX® - 25.000er-Marke als Spielverderber

HSBC · Uhr
HSBC Daily Trading

25.000er-Marke als Spielverderber

Der DAX® startete gestern einen Angriff auf das Hoch vom 27. Januar bei 25.020 Punkten bzw. die Abwärtskurslücke vom 19. Januar bei 25.071/25.198 Punkten. Letztlich erwiesen sich diese Hürden aber als zu hoch, sodass dem Aktienbarometer eine kurzfristige Bodenbildung verwehrt blieb. Damit notieren die deutschen Standardwerte wieder unmittelbar im Dunstkreis der alten Ausbruchszone bei 24.700/24.600 Punkten. Zuletzt hatte das Aktienbarometer diese Bastion bis auf knapp 24.400 Punkte erweitert, wo der DAX® die letzten beiden Tiefpunkte ausprägte. Die 200-Tage-Linie (akt. bei 23.988 Punkten) markiert eine weitere wichtige Unterstützung. Die aktuelle Orientierungslosigkeit der deutschen „blue chips“ gibt uns die Gelegenheit, nochmals an die besondere Konstellation auf Monatsbasis zu erinnern. Hier hat der DAX® seit Juni eine ganze Batterie an Kerzen mit kleinen Kerzenkörpern ausgebildet. Die Januar-Kerze passt perfekt in dieses Bild. Letztlich signalisiert auch die hohe Zeitebene im Monatsbereich, dass sich ein nennenswertes Bewegungspotenzial aufstaut. In der hohen Frist markieren die Tiefs bei 23.000 Punkten ein strategisches Absicherungslevel.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradingview² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradingview²



2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

