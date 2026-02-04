Dax kaum verändert erwartet - Tech-Zahlen und Ukraine im Blick
Frankfurt, 04. Feb (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge wenig verändert in den Handel starten.
Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex knapp im Minus bei 24.780,79 Punkten geschlossen. Ein Ausverkauf bei Technologieaktien stoppte die Erholung an den Börsen dies- und jenseits des Atlantiks.
Zur Wochenmitte geht es mit der Bilanzsaison weiter. Im Rampenlicht stehen unter anderem die Geschäftszahlen des Chipkonzerns Infineon und der Google-Mutter Alphabet.
In den Fokus rückt zugleich erneut die Geopolitik: Unterhändler der Ukraine, Russlands und der USA wollen in Abu Dhabi Verhandlungen über eine Waffenruhe fortsetzen.
Anleger warten zudem auf den Inflationsbericht für die Euro-Zone im Januar. Der Inflationsdruck dürfte zu Jahresbeginn weiter an Kraft verloren haben: Laut Ökonomen könnte die Teuerungsrate bei den Verbraucherpreisen im Januar auf 1,7 Prozent gefallen sein, nach 1,9 Prozent im Dezember.
Schlusskurse europäischer Stand
Aktien-Indizes und
-Futures am Dienstag
Dax 24.780,79
EuroStoxx50 5.995,35
EuroStoxx50-Future 6.002,00
----------
Schlusskurse der Stand Veränderung in
US-Indizes am Dienstag Prozent
Dow Jones 49.240,99 -0,3%
Nasdaq
S&P 500 6.917,81 -0,8%
----------
Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in
Mittwoch Uhr Prozent
Nikkei 54.358,69 -0,7%
Shanghai 4.073,84 +0,2%
Hang Seng 26.835,85 MISSING
CONDITION0,0%
(Bericht von Sanne Schimanski. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)