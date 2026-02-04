Dax kaum verändert erwartet - Tech-Zahlen und Ukraine im Blick

Frankfurt, 04. Feb (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge ⁠wenig verändert ‍in den Handel starten.

Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex knapp im ‌Minus bei 24.780,79 Punkten geschlossen. Ein Ausverkauf bei Technologieaktien stoppte ‍die Erholung an den Börsen dies- und jenseits des Atlantiks.

Zur Wochenmitte geht es mit der Bilanzsaison weiter. Im Rampenlicht stehen unter anderem die Geschäftszahlen des ‍Chipkonzerns Infineon und der Google-Mutter ⁠Alphabet.

In den Fokus rückt zugleich erneut die Geopolitik: Unterhändler der Ukraine, Russlands und der ‍USA wollen in Abu Dhabi Verhandlungen über eine Waffenruhe fortsetzen.

Anleger ⁠warten zudem auf den Inflationsbericht für die Euro-Zone im Januar. Der Inflationsdruck dürfte zu Jahresbeginn weiter an Kraft ‍verloren haben: Laut ‌Ökonomen könnte die Teuerungsrate bei den Verbraucherpreisen im Januar auf 1,7 Prozent gefallen sein, nach 1,9 Prozent im Dezember.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 24.780,79

EuroStoxx50 5.995,35

EuroStoxx50-Future 6.002,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 49.240,99 -0,3%

Nasdaq

S&P 500 6.917,81 -0,8%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei 54.358,69 -0,7%

Shanghai 4.073,84 +0,2%

Hang Seng 26.835,85 MISSING

CONDITION0,0%

(Bericht von Sanne Schimanski. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)