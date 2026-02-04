Dax startet nach hoher Volatilität gestern zunächst unverändert

Die Nervosität der vergangenen Handelstage mit teils deutlichen Ausschlägen legt sich am deutschen Aktienmarkt allmählich weiter. Die Gold- und Silberpreise, deren scharfe Korrektur vergangene Woche auch die Aktienmärkte belastet hatte, erholen sich weiter. Der Dax wird am Mittwoch zunächst wenig bewegt erwartet. Eine Stunde vor Handelsbeginn wurde der Index etwas tiefer im Bereich 24.830 Punkte taxiert.

Anleger blicken am Mittwoch gespannt darauf, was Unterhändler Russlands und der Ukraine in Abu Dhabi in Bezug auf ein erhofftes Kriegsende ausloten. Was den Iran betrifft, hat das US-Militär offenbar eine iranische Überwachungsdrohne unweit der Südküste des Landes abgeschossen. Ein erneuter Ausverkauf bei Teilen von Tech-Aktien in den USA lässt den deutschen Gesamtmarkt zunächst unbeeindruckt, könnte aber Branchenwerte wie den 2026 bislang größten Dax-Verlierer SAP weiter beeinflussen. Die Commerzbank verwies am Morgen auf die Besorgnis der Anleger über die Einführung neuer KI-Tools und deren potenzielle Störung traditioneller Geschäftsmodelle. Das hatte zuletzt vor allem die Aktien von Software- und Datenbankanbieter belastet.

USA: Verluste

Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag ihre zeitweise heftigen Verluste eingedämmt. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es letztlich aber immer noch um 1,55 Prozent auf 25.338,62 Punkte bergab, auch belastet vom Kurseinbruch des Zahlungsdienstleisters Paypal.

Der marktbreite S&P 500 verringerte seinen Tagesabschlag mit 6.917,81 Punkten auf 0,84 Prozent, während der Leitindex Dow Jones Industrial zum Ende noch 0,34 Prozent auf 29.240,99 Punkte verlor. Er hatte im frühen Handel ein Rekordhoch erreicht.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 49.240 - 0,34 Prozent &P 500 6.917 - 0,84 Prozent Nasdaq 23.255 - 1,43 Prozent

Asien: Uneinheitlich

Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel nach seiner deutlichen Vortageserholung nun um gut ein halbes Prozent. Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen gewann zuletzt 0,2 Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um 0,1 Prozent.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 54.393 - 0,46 Prozent Hang Seng 26.834 + 0,10 Prozent CSI 300 4.696 + 0,20 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 127,80 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,89 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,28 + 0,04 Prozentpunkte

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 67,84 USD + 0,51 USD WTI 63,82 USD + 0,60 USD

Umstufungen von Aktien:

BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR TUI AUF 9,20 (7,90) EUR - 'MARKET-PERFORM'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 260 (320) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 257 (273) EUR - 'NEUTRAL'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 117 (101) EUR - 'BUY'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 295 (275) EUR - 'BUY'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 12,50 (11) EUR - 'HOLD'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DAIMLER TRUCK AUF 47 (45) EUR - 'OVERWEIGHT'

Redaktion onvista/dpa-AFX