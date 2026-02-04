Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1820 US-Dollar
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1820 (Dienstag: 1,1801) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8460 (0,8473) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86160 (0,86230) britische Pfund, 185,15 (183,92) japanische Yen und 0,9168 (0,9173) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungDynamischer Ausbruch bei den Regionalbanken – und welcher Index profitieren könnteheute, 11:22 Uhr · onvista
Anlageexperte zu Rüstungsaktien"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"02. Feb. · onvista