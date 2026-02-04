Devisen: Eurokurs steigt weiter über 1,18 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch weiter gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1832 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Nachdem der Euro am Montag unter 1,18 Dollar gefallen war, konnte sich der Kurs weiter von den Verlusten von Ende der vergangenen Woche erholen.

Nach Einschätzung der Dekabank dürften die im weiteren Tagesverlauf anstehenden Konjunkturdaten "kaum unmittelbare Marktrelevanz haben". Im Fokus stehen Inflationsdaten aus der Eurozone für Januar. Am Markt wird ein Rückgang der Teuerung auf 1,7 Prozent erwartet, nachdem die Inflation im Dezember bei 1,9 Prozent gelegen hatte.

"Für die morgige EZB-Zinsentscheidung ergibt sich daraus aus unserer Sicht jedoch weiterhin kein Handlungsbedarf, denn es wird ohnehin mit vorübergehend sehr niedrigen Inflationsraten zu Jahresbeginn gerechnet", schreiben die Experten der Dekabank. Am Markt wird allgemein erwartet, dass die Europäische Zentralbank die Leitzinsen am Donnerstag weiter unverändert belässt./jkr/stk

