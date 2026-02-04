Dividendenalarm

Dividendenkalender heute, 04.02.2026

onvista · Uhr
Dividenden-AristokratenInfrastrukturErneuerbare Energien

Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 04. Februar 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
AptarGroupVierteljährliches ex-Dividenden Datum
British American TobaccoVierteljährliches Dividenden Datum
BROWN & BROWNVierteljährliches ex-Dividenden Datum
ComcastVierteljährliches Dividenden Datum
GRACOVierteljährliches Dividenden Datum
IberdrolaSonder-Dividenden Datum
Lennar AVierteljährliches ex-Dividenden Datum
LowesVierteljährliches Dividenden Datum
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUSTVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Park AerospaceVierteljährliches Dividenden Datum
Saratoga InvestmentEndgültiges ex-Dividenden Datum
SCHOTT PharmaEndgültiges ex-Dividenden Datum
TeliaVierteljährliches ex-Dividenden Datum
ThyssenkruppEndgültiges Dividenden Datum
West Pharmaceutical ServicesVierteljährliches Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

Thyssenkrupp
British American Tobacco
Iberdrola
SCHOTT Pharma
Comcast
BROWN & BROWN
APTARGROUP
Lowes
Telia
Lennar A
West Pharmaceutical Services
GRACO
Saratoga Investment
Park Aerospace
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST

