Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 04.02.2026
onvista · Uhr
Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 04. Februar 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Number1411/Shutterstock.com
Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen
|Unternehmen
|Finanzbericht
|AptarGroup
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|British American Tobacco
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|BROWN & BROWN
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Comcast
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|GRACO
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|Iberdrola
|Sonder-Dividenden Datum
|Lennar A
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Lowes
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Park Aerospace
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|Saratoga Investment
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|SCHOTT Pharma
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|Telia
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Thyssenkrupp
|Endgültiges Dividenden Datum
|West Pharmaceutical Services
|Vierteljährliches Dividenden Datum
Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 03.02.2026gestern, 06:10 Uhr · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 04.02.2026heute, 06:10 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Anlageexperte zu Rüstungsaktien"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"02. Feb. · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cash01. Feb. · onvista