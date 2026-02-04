dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabiler Start erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Die Nervosität der vergangenen Handelstage mit teils deutlichen Ausschlägen legt sich am deutschen Aktienmarkt allmählich weiter. Die Gold- und Silberpreise, deren scharfe Korrektur vergangene Woche auch die Aktienmärkte belastet hatte, erholen sich weiter. Der Dax wird am Mittwoch zunächst wenig bewegt erwartet. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den Leitindex nur wenige Punkte tiefer auf 24.773 Punkte. Anleger blicken am Mittwoch gespannt darauf, was Unterhändler Russlands und der Ukraine in Abu Dhabi in Bezug auf ein erhofftes Kriegsende ausloten. Was den Iran betrifft, hat das US-Militär offenbar eine iranische Überwachungsdrohne unweit der Südküste des Landes abgeschossen. Ein erneuter Ausverkauf bei Teilen von Tech-Aktien in den USA lässt den deutschen Gesamtmarkt zunächst unbeeindruckt, könnte aber Branchenwerte wie den 2026 bislang größten Dax-Verlierer SAP weiter beeinflussen. Die Commerzbank verwies am Morgen auf die Besorgnis der Anleger über die Einführung neuer KI-Tools und deren potenzielle Störung traditioneller Geschäftsmodelle. Das hatte zuletzt vor allem die Aktien von Software- und Datenbankanbieter belastet. Zudem richten sich die Blicke am Mittwoch auf Geschäftszahlen des Chipkonzerns Infineon und nach US-Börsenschluss die der Google -Mutterkonzern Alphabet

USA: - VERLUSTE - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag ihre zeitweise heftigen Verluste eingedämmt. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es letztlich aber immer noch um 1,55 Prozent auf 25.338,62 Punkte bergab, auch belastet vom Kurseinbruch des Zahlungsdienstleisters Paypal . Der marktbreite S&P 500 verringerte seinen Tagesabschlag mit 6.917,81 Punkten auf 0,84 Prozent, während der Leitindex Dow Jones Industrial zum Ende noch 0,34 Prozent auf 29.240,99 Punkte verlor. Er hatte im frühen Handel ein Rekordhoch erreicht.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel nach seiner deutlichen Vortageserholung nun um gut ein halbes Prozent. Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen gewann zuletzt 0,2 Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um 0,1 Prozent.

DAX 24780,79 -0,07% XDAX 24761,53 -0,33% EuroSTOXX 50 5995,35 -0,20% Stoxx50 5133,43 -0,15% DJIA 49240,99 -0,34% S&P 500 6917,81 -0,84% NASDAQ 100 25338,62 -1,55%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 127,80 0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1832 0,10% USD/Yen 156,29 0,36% Euro/Yen 184,93 0,46%

BITCOIN:

Bitcoin 76.350 +0,91% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 67,84 +0,51 USD WTI 63,80 +0,60 USD

/mis