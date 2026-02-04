dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 04.02.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Infineon investiert mehr in KI-Boom

NEUBIBERG - Der Chiphersteller Infineon erhöht angesichts des Booms im Geschäft mit künstlicher Intelligenz im laufenden Geschäftsjahr seine Investitionen kräftig. Damit soll der Ausbau von Fertigungskapazitäten für die Stromversorgungen von KI-Rechenzentren vorangetrieben werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Neubiberg bei München mit. Geplant sind nun für 2025/26 (per Ende September) insgesamt 2,7 Milliarden Euro an Investitionen und damit 500 Millionen mehr als zunächst vorgesehen. Ein großer Teil der zusätzlichen Mittel soll in die Fab rik in Dresden fließen.

ROUNDUP/Preisdruck: Novo Nordisk erwartet 2026 Umsatzrückgang - Aktie stürzt ab

BAGSVAERD - Starke Konkurrenz für seinen Gewichtssenker Wegovy und das Diabetes-Mittel Ozempic bringt den Pharmakonzern Novo Nordisk weiter in Bedrängnis. Die Dänen gehen für 2026 von weniger Umsatz aus - es wäre der erste Rückgang seit fast einem Jahrzehnt. Zudem wird das US-Geschäft durch die Einigung des Konzerns mit der Trump-Administration getroffen, die Preise für seine Medikamente zu senken. Konzernchef Mike Doustdar sprach am Mittwoch in einer Telefonkonferenz von einem "nie dagewesenen Preisdruck". Bei Investoren kam der Ausblick schlecht an. Der Aktienkurs brach ein. Die Ankündigung eines Aktienrückkaufs half der Stimmung nicht.

Pharmahersteller Lilly glänzt mit Prognose - Aktie zieht vorbörslich kräftig an

INDIANAPOLIS - Anders als Konkurrent Novo Nordisk rechnet der US-Pharmahersteller Lilly auch in diesem Jahr mit einem kräftigen Umsatzanstieg. Der Erlös dürfte 2026 bei 80 bis 83 Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Indianapolis mit. Von Bloomberg befragte Analysten hatten im Schnitt weniger auf dem Zettel.

ROUNDUP: Pharmakonzern GSK schlägt sich besser als erwartet - Ziele bestätigt

LONDON - Der Pharmakonzern GSK hat dank eines unerwartet starken Schlussspurts im abgelaufenen Jahr besser abgeschnitten als gedacht. "GSK hat 2025 erneut eine starke Leistung erzielt, die vor allem auf den Bereich Spezialmedikamente zurückzuführen ist", sagte der neue Konzernchef Luke Miels, der zu Jahresbeginn Emma Walmsley abgelöst hat, laut Mitteilung vom Mittwoch in London. Die positive Dynamik dürfte sich auch im Jahr 2026 fortsetzen, das ein entscheidendes Jahr für die Umsetzung und operative Leistung sein wird. Die Ziele für das laufende Jahr und die Umsatzprognose bis 2031 bestätigte das Unternehmen.

ROUNDUP: Banco Santander will US-Bank Webster kaufen - Gewinn steigt 2025

MADRID/STAMFORD - Die spanische Großbank Santander plant eine milliardenschwere Übernahme in den USA. Ziel ist der Finanzkonzern Webster Financial , wie beide Seiten überraschend am Dienstagabend mitteilten. Die Vereinbarung bewertet Webster mit rund 12,2 Milliarden US-Dollar (10,3 Mrd Euro). Die Übernahme würde damit zu einem der größten Deals einer europäischen Bank in den Vereinigten Staaten. An den Finanzmärkten traf das Vorhaben auf ein geteiltes Echo.

ROUNDUP: UBS überrascht mit Milliardengewinn im Schlussquartal

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat im Schlussquartal 2025 inmitten der Diskussion um ihr Kapitalpolster überraschend einen Milliardengewinn erzielt. Unter dem Strich verdiente die UBS im vierten Quartal rund 1,2 Milliarden US-Dollar und damit gut eineinhalb Mal so viel wie im Vorjahreszeitraum und deutlich mehr als von Analysten erwartet. Bei der Integration der einstigen Rivalin Credit Suisse ist das Institut in den Endspurt gestartet. Allerdings kauft die Bank zunächst nicht so viele Aktien zurück wie ursprünglich geplant.

ROUNDUP: Novartis bekommt Nachahmermedikamente zu spüren - Aktie kaum bewegt

BASEL - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis ist im Schlussquartal 2025 nahezu auf der Stelle getreten. Dies lag vor allem an dem durch Nachahmermedikamente verursachten Umsatzschwund. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 gab das Management einen gemischten Ausblick - im ersten Halbjahr dürften die Generika so schwer belasten wie bisher noch nie der Konzerngeschichte. Danach soll es wieder aufwärts gehen. Die Aktie war am Mittwoch in Zürich wenig bewegt.

ROUNDUP: Henkel plant Milliarden-Übernahme von Spezialbeschichtungsfirma Stahl

DÜSSELDORF - Der Konsumgüterkonzern Henkel will sein Geschäft mit Beschichtungen durch die Milliarden-Übernahme des Unternehmens Stahl ausbauen. Henkel einigte sich mit der Holdinggesellschaft von Stahl auf einen Kaufpreis von 2,1 Milliarden Euro, wie der Dax -Konzern am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Die Reaktion an der Börse fiel verhalten aus.

ROUNDUP: PVA Tepla verdient deutlich weniger - Aktie gibt kräftig nach

WETTENBERG - Das Technologieunternehmen PVA Tepla hat im vergangenen Jahr in einem anhaltend schwierigen Marktumfeld Umsatz eingebüßt und weniger verdient. Dem im SDax gelisteten Hersteller von Kristallzuchtanlagen für die Halbleiter- und Photovoltaikindustrie sowie von Anlagen zur Qualitätskontrolle etwa bei der Herstellung von Halbleitern machen Projektverzögerungen aufgrund der handelspolitischen Unsicherheiten zu schaffen. 2026 soll es wieder besser laufen und ab 2027 soll sich das Geschäft dann deutlich beleben. Konzernchefin Jalin Ketter setzt dabei auf einen kräftig gewachsenen Auftragseingang. Anlegern an der Börse reichte das aber nicht, die Aktie geriet unter Druck.

AMS Osram sieht Wachstumspotential bei Digital Photonics - Aktie beflügelt

ZÜRICH - AMS Osram sieht sich nach dem Verkauf des nicht-optischen Sensorgeschäfts an Infineon in einer guten Position. Das Unternehmen soll zum führenden Anbieter im Bereich Digital Photonics werden. Dabei liegt der Fokus auf optischen Halbleitern für die Erzeugung von Licht und für Sensoren. "Wir sind künftig das Photonic Powerhouse", sagte Konzernchef Aldo Kamper am Mittwoch. Verwendet werden die optischen Halbleiter etwa in der Autoindustrie, bei Augmented-Reality-Brillen, in der Robotik oder für optische Datenverbindungen in KI-Rechenzentren.

Weitere Meldungen -Zurich hebt Beazley-Offerte an und einigt sich mit Verwaltungsrat -'FT': Neuer Nestle-Chef plant strategischen Konzernumbau für mehr Wachstum -Musks X weist nach Durchsuchung in Paris Vorwürfe zurück -Britisches Oberhaus stimmt für Handyverbot an Schulen -Wasserstoff-Leck: Nasa muss bemannten Mondflug verschieben -Anteil der Elektro-Neuzulassungen steigt zu Jahresbeginn -EU-Kommission will Werkzeuge gegen Airbnb und Co vorschlagen -Deutsche Kfz-Versicherer schreiben wieder schwarze Zahlen -Amgen legt bei Umsatz und Gewinn überraschend deutlich zu -Musk kann Klage zu Twitter-Übernahme nicht abweisen lassen -US-Senatoren werfen Schweizer Banken fehlende Aufklärung vor -Zum Valentinstag wollen weniger Menschen Geschenke kaufen -Telekom nimmt große KI-Fabrik in München in Betrieb -Tief 'Leonardo' sorgt für Chaos in Südspanien und Portugal -Verhandlungen bei Jungheinrich: IG Metall sagt Kundgebung ab -Vattenfall senkt Strompreis für Hamburger Grundversorgung -Starker Schneefall - 100 Flüge in Frankfurt gestrichen -Lufthansa-Chef: Nehmen unsere Nazi-Geschichte an -Tschechien nimmt nach 250 Jahren Abschied von der Steinkohle -ROUNDUP: Nachfrage nach Obst und Gemüse in Deutschland bleibt verhalten -Mehr Kakao geerntet: Schokolade wird teilweise günstiger -Nächster TV-Coup: ProSiebenSat.1 kauft Handball-Länderspiele -Sechs Wochen bis zum Facharzt -Flensburger Brauerei mit Absatz- und Umsatzplus -Zum Valentinstag wollen weniger Menschen Geschenke kaufen -ROUNDUP/Glätte und Schnee: Unfälle, lange Staus und Zugausfälle -Bitburger Braugruppe macht weniger Umsatz -Nabu: Flüssiggas-Antrieb unterläuft Klimaziele in Häfen -VNG sieht Versorgung trotz niedriger Gasspeicher als stabil -Höherer Zins bremst Verbraucher: Baukreditgeschäft stagniert

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha