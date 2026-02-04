Eli Lilly trotzt Preisdruck - Abnehmgeschäft treibt Gewinn

Frankfurt, 04. Feb (Reuters) - Der US-Pharmakonzern Eli Lilly stellt dank der anhaltend starken Nachfrage nach seinen Abnehmmedikamenten für 2026 ein deutliches Gewinnwachstum in Aussicht. Damit ⁠setzt sich der ‍Konzern von dem wachsenden Preisdruck ab, der den Rivalen Novo Nordisk zuletzt zu einer düsteren Prognose gezwungen hatte. Die Lilly-Aktie ‌legte im vorbörslichen Handel an der Wall Street um mehr als sieben Prozent zu.

Im vierten Quartal stieg ‍der Umsatz von Eli Lilly um 43 Prozent auf 19,3 Milliarden Dollar. Wachstumstreiber waren erneut die Blockbuster Mounjaro zur Behandlung von Diabetes und die Abnehmspritze Zepbound. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 42 Prozent auf 7,54 Dollar und lag damit klar über den Analystenschätzungen von 6,67 ‍Dollar. Für das laufende Jahr rechnet Lilly ⁠mit einem Gewinn je Aktie von 33,50 bis 35,00 Dollar - Analysten hatten im Schnitt nur 33,23 Dollar erwartet. Der Umsatz soll 80 bis 83 (2025: 65,18) Milliarden ‍Dollar erreichen, was ebenfalls über dem Marktkonsens liegt.

Zusätzliche Impulse erhofft sich Lilly von der geplanten Markteinführung seiner Abnehmpille Orforglipron, ⁠die als zentraler Wachstumstreiber für 2026 und die Folgejahre gilt. Das Medikament wird derzeit von der US-Arzneimittelbehörde FDA geprüft, eine Entscheidung wird im April erwartet.

Der Wettbewerber Novo Nordisk hatte am Vortag vor ‍einem "beispiellosen" Preisdruck im Jahr 2026 ‌gewarnt und mit seiner Prognose eines deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgangs Anleger geschockt. Das starke Quartal und der optimistische Ausblick von Lilly "unterstreichen, dass Lilly und Novo zwar in denselben Märkten aktiv sind, der Preisdruck für beide Unternehmen jedoch nicht in gleichem Maße wirkt", erklärte Analyst Evan Seigerman von BMO Capital. Beide Konzerne stehen allerdings unter wachsendem Druck durch Vereinbarungen mit der US-Regierung unter Präsident Donald Trump, die einen breiteren Zugang zu Abnehmmitteln gegen höhere ⁠Rabatte vorsehen.

