EQS-Adhoc: Elmos Semiconductor SE beschließt Rückkaufprogramm für eigene Aktien über die Börse in Höhe von 10 Mio. Euro und Dividendenvorschlag von 1,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: Elmos Semiconductor SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
Elmos Semiconductor SE beschließt Rückkaufprogramm für eigene Aktien über die Börse in Höhe von 10 Mio. Euro und Dividendenvorschlag von 1,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025

04.02.2026 / 20:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Elmos Semiconductor SE beschließt Rückkaufprogramm für eigene Aktien über die Börse in Höhe von 10 Mio. Euro und Dividendenvorschlag von 1,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Elmos Semiconductor SE (WKN 567710, ISIN DE0005677108)

Der Vorstand der Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) („Gesellschaft“) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung eines Aktienrückkaufprogramms für eigene Aktien (ISIN DE0005677108) über die Börse beschlossen.

Der Kaufpreis für den Erwerb der eigenen Aktien auf Grundlage dieser Beschlüsse darf insgesamt 10.000.000,00 Euro (ohne Erwerbsnebenkosten) nicht übersteigen.

Der Rückkauf soll zeitnah beginnen, jedoch nicht vor dem 24. Februar 2026, und am 31. März 2026 enden. Das Rückkaufprogramm kann – unter Beachtung geltenden Rechts – jederzeit ausgesetzt und im oben genannten Zeitraum wieder aufgenommen sowie vorzeitig durch den Vorstand der Gesellschaft beendet werden.

Der Aufsichtsrat und der Vorstand der Gesellschaft haben auch beschlossen, der Hauptversammlung am 27. Mai 2026 eine Dividende von 1,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 (Vorjahr: 1,00 Euro) vorzuschlagen.

Die geplante Gesamtausschüttung für das Geschäftsjahr 2025 aus dem Aktienrückkauf und der vorgeschlagenen Dividende summiert sich demnach auf rund 36 Mio. Euro (Vorjahr: 17,2 Mio. Euro).

Kontakt
Elmos Semiconductor SE
Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)
Mobil: +49 151 5383 7905
Email: invest@elmos.com

Ende der Insiderinformation

04.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Elmos Semiconductor SE
Werkstättenstraße 18
51379 Leverkusen
Deutschland
Telefon:+49 (0) 2171 / 40 183-0
E-Mail:invest@elmos.com
Internet:http://www.elmos.com
ISIN:DE0005677108
WKN:567710
Indizes:SDAX, TecDax
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID:2271670
Ende der MitteilungEQS News-Service

2271670 04.02.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Elmos

Das könnte dich auch interessieren

Chiphersteller
Infineon investiert mehr in KI-Boomheute, 10:25 Uhr · dpa-AFX
Infineon investiert mehr in KI-Boom
Videoanalyse 04.02.2026
AMD: Im Chart bildet sich ein gefährliches Musterheute, 16:23 Uhr · onvista
AMD: Im Chart bildet sich ein gefährliches Muster
Aktien New York Ausblick
Wall Street dürfte durchmischt eröffnen - Eli Lilly steigen kräftigheute, 14:20 Uhr · dpa-AFX
Wall Street dürfte durchmischt eröffnen - Eli Lilly steigen kräftig
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
85 Prozent Kursverlust seit 2021
Paypal: Das sind die Gründe für den langen Abwärtstrendheute, 16:00 Uhr · onvista
Rheinmetall-Konkurrent im Check
Welche Chancen Börsenneuling CSG bietetheute, 14:40 Uhr · onvista
Alle Premium-News