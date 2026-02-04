EQS-Adhoc: Henkel AG & Co. KGaA: Henkel erzielt Übereinkunft zum Erwerb des Spezialbeschichtungsunternehmens Stahl

EQS-Ad-hoc: Henkel AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Fusion

04.02.2026 / 08:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Düsseldorf, 2026-02-04T07:55+01:00 (MEZ)

Henkel erzielt Übereinkunft zum Erwerb des Spezialbeschichtungsunternehmens Stahl

Henkel ist heute mit der Stahl Group S.A., Luxemburg, die mehrheitlich der französischen Private Equity Gesellschaft Wendel SE gehört, übereingekommen, die Stahl Parent B.V., Waalwijk, Niederlande („Stahl“), zu einem Kaufpreis von 2,1 Milliarden Euro zu erwerben.

Stahl ist ein globaler Anbieter von Hochleistungs-Spezialbeschichtungen für flexible Materialien und beliefert weltweit führende Unternehmen in den Bereichen Automobil, Mode & Lifestyle sowie Verpackungen. Das Portfolio umfasst Lederfinish-Beschichtungen, Performance-Beschichtungen sowie Hochleistungsbeschichtungen für Papierverpackungen und grafische Anwendungen. Stahl beschäftigt rund 1.700 Mitarbeitende und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen bereinigten Umsatz von rund 725 Millionen Euro, mit einer ausgewogenen regionalen Verteilung.

Die formelle Unterzeichnung des zugrunde liegenden Kaufvertrags erfolgt, nachdem Stahl den gesetzlich vorgesehenen Konsultationsprozess mit den Arbeitnehmervertretungen abgeschlossen hat. Darüber hinaus steht die vorgesehene Transaktion unter dem Vorbehalt üblicher Vollzugsbedingungen, einschließlich kartellrechtlicher Freigaben.

