EQS-AFR: Infineon Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
Infineon Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
04.02.2026 / 10:11 CET/CEST
Hiermit gibt die Infineon Technologies AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.02.2026
Ort:
https://www.infineon.com/cms/de/about-infineon/investor/reports-and-presentations/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.02.2026
Ort:
https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/investor/reports-and-presentations/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Infineon Technologies AG
|Am Campeon 1-15
|85579 Neubiberg
|Deutschland
|Internet:
|www.infineon.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2271220 04.02.2026 CET/CEST