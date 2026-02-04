EQS-AFR: Jungheinrich AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Jungheinrich AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Jungheinrich AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



04.02.2026 / 11:25 CET/CEST

Hiermit gibt die Jungheinrich AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:

https://www.jungheinrich.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen-1308

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:

https://www.jungheinrich.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen-1308

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:

https://www.jungheinrich.com/en/investor-relations/reports-publications-6224

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026

Ort:

https://www.jungheinrich.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen-1308

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026

Ort:

https://www.jungheinrich.com/en/investor-relations/reports-publications-6224

Unternehmen: Jungheinrich AG Friedrich-Ebert-Damm 129 22047 Hamburg Deutschland Internet: www.jungheinrich.com

