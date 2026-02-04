EQS-AFR: Jungheinrich AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Jungheinrich AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Jungheinrich AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

04.02.2026 / 11:25 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Jungheinrich AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:

https://www.jungheinrich.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen-1308

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:

https://www.jungheinrich.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen-1308

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:

https://www.jungheinrich.com/en/investor-relations/reports-publications-6224

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026

Ort:

https://www.jungheinrich.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen-1308

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026

Ort:

https://www.jungheinrich.com/en/investor-relations/reports-publications-6224

04.02.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Jungheinrich AG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Deutschland
Internet:www.jungheinrich.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2271272 04.02.2026 CET/CEST

Jungheinrich

