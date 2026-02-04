EQS-AFR: Jungheinrich AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Jungheinrich AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die Jungheinrich AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

Ort:

https://www.jungheinrich.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen-1308

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

Ort:

https://www.jungheinrich.com/en/investor-relations/reports-publications-6224

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026

Ort:

https://www.jungheinrich.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen-1308

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026

Ort:

https://www.jungheinrich.com/en/investor-relations/reports-publications-6224

Jungheinrich AG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Deutschland
Internet: www.jungheinrich.com

