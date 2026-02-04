EQS-AFR: TKMS AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: TKMS AG & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
TKMS AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
04.02.2026 / 11:48 CET/CEST
Hiermit gibt die TKMS AG & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.02.2026
Ort:
https://ir.tkmsgroup.com/publications#publication
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.02.2026
Ort:
https://ir.tkmsgroup.com/publications#publication
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TKMS AG & Co. KGaA
|Werftstraße 112-114
|24143 Kiel
|Deutschland
|Internet:
|https://www.tkmsgroup.com
