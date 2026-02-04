EQS-AFR: TKMS AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: TKMS AG & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die TKMS AG & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.02.2026

Ort:

https://ir.tkmsgroup.com/publications#publication

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.02.2026

Ort:

https://ir.tkmsgroup.com/publications#publication

Sprache: Deutsch Unternehmen: TKMS AG & Co. KGaA Werftstraße 112-114 24143 Kiel Deutschland Internet: https://www.tkmsgroup.com

